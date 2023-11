TuS Bövinghausen: Nach 0:5-Debakel gegen Lotte: „Es muss Veränderungen geben”

Am 15. Spieltag verlor der TuS Bövinghausen mit 0:5 (0:3) gegen die Sportfreunde Lotte. Bövinghausens Trainer Baris Özbek sprach nach der Niederlage Klartext.

Die ambitionierte Mannschaft des TuS Bövinghausen schaffte es auch am 15. Spieltag der Oberliga Westfalen gegen die Sportfreunde Lotte nicht, die sportliche Wende einzuleiten und unterlag zuhause gegen den Tabellenführer mit 0:5 (0:3).

Nach dem Spiel zeigte sich Bövinghausens Cheftrainer Baris Özbek ernüchtert. „Wir sind natürlich sehr enttäuscht, auch wenn wir gegen den Spitzenreiter gespielt haben. Wir wollten zuhause ein Zeichen setzen, jedoch war das nicht möglich. Wir haben uns einfach zu viele individuelle Fehler erlaubt”, bilanzierte der Trainer.

In Bezug auf den Kader machte Özbek nochmals deutlich, dass die Mannschaft im Winter verbessert werden müsse. „Wir planen bereits in Richtung Winterpause und es ist klar, dass es Veränderungen geben muss. Als Trainer ist es natürlich bitter, wenn man nicht sofort eine Veränderung herbeiführen kann, eine andere Sache ist es jedoch, wenn man die Spieler nicht erreicht. Zwar habe ich die Mannschaft nicht selbst zusammengestellt, jedoch bin ich hierher gekommen, um Erfolg zu haben und davon sind wir momentan weit entfernt”, erklärte Özbek.

Vor der Winterpause wird der TuS Bövinghausen in der Liga noch gegen die SpVgg Vreden und den SV Schermbeck spielen. Bis dahin will Özbek mit seiner Mannschaft die verbleibenden Spiele „möglichst gut bestreiten", bevor sich der TuS in der Winterpause “neu formiert”.

Lazarett füllt sich: Vier weitere Spieler verletzt

Obwohl die Dortmunder zumindest auf dem Papier wohl eine der stärksten Mannschaften der Liga sind, bleiben die gezeigten Leistungen auf dem Platz bislang weit hinter den Erwartungen zurück. Für Özbek ist es wichtig, seine Spieler weiterhin zu motivieren.

„Ich will nicht sagen, dass mein Vorgänger keine gute Arbeit geleistet hat, jedoch war es wichtig, nach der 0:6-Niederlage gegen Türkspor die Motivation in der Mannschaft erstmal wiederherzustellen. Natürlich denkt jeder nach so einer Niederlage, wie so etwas mit so vielen guten Namen im Kader passieren kann”, verriet Özbek. „Wir haben viele verschiedene Dinge versucht, jedoch kann ich neben dem Spiel gegen Sprockhövel und der zweiten Halbzeit gegen Münster keine Partie nennen, in der wir einen Sieg verdient gehabt hätten.”

Auch das Lazarett der Dortmunder füllte sich nach der Partie gegen Lotte. Mannschaftskapitän Migel-Max Schmeling wurde kurz vor der Partie aufgrund von Muskelbeschwerden durch Phil Britscho ersetzt. Während der Partie mussten Moritz Brüggemann, Umut Yildiz und Yanni Regäsel verletzt den Platz verlassen. Bei Regäsel wird sogar ein Kreuzbandriss vermutet. Hinzu kommt neben weiteren Verletzten, dass mit Mittelfeldakteur Nico Thier „ein sehr wichtiger Spieler” ebenfalls seit mehreren Wochen pausieren muss.