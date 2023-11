KFC Uerdingen: Nächster Sieg! John-Team vermiest MFC-Coach das Debüt

Der KFC Uerdingen eilt aktuell von Sieg zu Sieg. Am Samstagabend feierten die Krefelder den fünften Pflichtspiel-Erfolg in Serie.

Dieses Debüt hatte sich Neu-Trainer Engin Tuncay anders vorgestellt. Vor rund 500 Zuschauern unterlag der Mülheimer FC 97 dem KFC Uerdingen mit 1:2. Es war eine verdiente Niederlage des Aufsteigers gegen den Traditionsklubs, der den vierten Oberliga-Niederrhein-Dreier in Serie feierte.

Beide Mannschaften standen zu Beginn gut in der Defensive und ließen dem Kontrahenten nichts zu. So viel dann der Führungstreffer der Gäste wie aus dem Nichts.

Über rechts spielte sich Uerdingen durch, am Ende war Hinata Gonda am Ball, legte diesen noch an einem Gegner vorbei und standplötzlich fünf Meter vor der Bude von Toulnay Isik ganz frei - das ließ er sich nicht entgehen, 0:1 (23.).

Nach 33 Minuten konnte Gonda dann auf 2:0 erhöhen, doch der Versuch des Japaners verfehlte das Ziel nur sehr knapp.

Eng war es auch sofort nach Wiederanpfiff: Dimitrios Touratzidis (48.) setze sich stark im Mülheimer Strafraum durch, doch am Ende war der Winkel zu spitz. Isik hatte beim Versuch des KFC-Angreifers keine Mühe.

Dann die Riesenmöglichkeit für Uerdingen in der 61. Minute: Mülheim verlor den Ball im Aufbau, Touratzidis war eigentlich frei durch, die Ballmitnahme war aber nicht gut, sodass Ahmet Aldemir in höchster Not klären konnte. Nur vier Minuten später war dann Schluss für den griechischen Stürmer in Diensten des KFC.

Und der Wechsel von Trainer Marcus John sollte sich lohnen. Pascal Weber kam für Touratzidis und erzielte nur sechs Minuten nach seiner Einwechselung das 2:0 (71.). Anil Yildirim (90.) konnte noch für Ergebniskosmetik sorgen. Es blieb beim 2:1-Sieg der Gäste.

Der KFC Uerdingen konnte sich nach dem vierten Dreier in Serie bis auf den 5. Tabellenplatz vorarbeiten. Der MFC 97 belegt aktuell den ersten Abstiegsrang.

Die Statistik zum Spiel

Mülheimer FC 97: T. Isik - Sat (59. Terzi), Kayaoglu, Aldemir - Maluze, Ihnacho (89. Toure), Y. Isik (68. Malango), Uzun (81.) - Francis, Yeboah (46. Beira), Yildirim

KFC Uerdingen: Udegbe - Schlösser, Haar, Blum (90. Shepard), Härtel - Gonda (89. di Gaetano), Abel, Talarski, Kenia (85. Simoes Ribeiro) - Rizzo (58. Lipinski), Touratzidis (65. Weber)

Schiedsrichter: Lars Aarts

Tore: 0:1 Gonda (23.), 0:2 Weber (71.), 1:2 Yildirim (90.)

Gelbe Karten: Ihnacho, Maluze, Sabanci, Yildirim - Haar, Blum

Zuschauer: 458