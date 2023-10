Oberliga Niederrhein: Homberg-Janßen verärgert - "Das war eine sehr schlechte Lösung"

Adler Union Frintrop konnte an diesem Sonntagnachmittag drei Punkte vom Tabellennachbarn VfB Homberg mitnehmen. Das sagten die Trainer anschließend.

Vor dem 11. Spieltag reichte ein Blick in die Tabelle der Oberliga Niederrhein, um zu wissen: Das wird ein Duell auf Augenhöhe. Am Sonntagnachmittag war der Tabellen-13., die DJK Adler Union Frintrop, beim VfB Homberg zu Gast, der vor diesem Spieltag auf Rang zwölf stand. Beide Mannschaften hatten elf Punkte auf ihrem Konto. Nun hat Frintrop 14. Denn die Essener siegten mit 2:1.

Die Hausherren fanden zu Beginn gut ins Spiel und gingen nach zehn Minuten durch einen Treffer von Sakaki Ota in Führung. Der Trainer des VfB Homberg, Stefan Janßen, analysierte das Spiel: „Mit der frühen Führung kommen wir super ins Spiel. Dann haben wir eins gemacht, was ich nicht verstehe: Wir haben den Gegner zu weit kommen lassen. Nach dem 1:0 haben wir uns sehr zurückgezogen. Ich habe immer wieder gesagt, dass wir weiter nach vorne müssen. Stattdessen hat sich die Mannschaft sehr zurückgezogen und wollte das eher über das Umschaltspiel lösen. Das war eine sehr schlechte Lösung.“

15 Minuten nach dem Führungstreffer konnten die Gäste durch Dominik Stukator ausgleichen. „Nach der Standardsituation hatten wir eine Eins-zu-Eins-Situation, die ganz klar stümperhaft war. So darf sich ein Abwehrspieler nicht verhalten“, weiß Janßen.

Mit einem Stand von 1:1 ging es in die Pause. Nach 56 Minuten fiel dann der Siegestreffer von Yannick Reiners. Mit einem 1:2 Endstand nahmen die Gäste aus Frintrop drei wichtige Punkte mit nach Hause.

Ich bin mir aber sicher, nachdem die Spieler sich am Dienstag von mir einen Einlauf abgeholt haben, zeigen sie ein anderes Gesicht. Stefan Janßen

Janßen richtet den Blick nach vorne: „Im nächsten Spiel erwartet uns ein ganz anderer Gegner, eine ganz andere Qualität. Fakt ist: Wenn wir so eine Gesamtleitung wie in diesem Spiel abliefern, haben wir keine Chance. Ich bin mir aber sicher, nachdem die Spieler sich am Dienstag von mir einen Einlauf abgeholt haben, zeigen sie ein anderes Gesicht.“

Frintrop-Trainer Marcel Cornelissen zeigt sich zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Das sind Sechs-Punkte-Spiele. Wir hatten 13 Ausfälle. Man hat hintenraus gesehen, dass die Jungs alle auf dem Zahnfleisch gehen.“ Daher habe Cornelissen seiner Mannschaft am Dienstag freigegeben, verriet er.

„Wir haben aber einen überragenden Fight geliefert - so geht Abstiegskampf! Da ziehe ich meinen Hut vor den Jungs. Es war ein sensationeller Fight und am Ende dann auch ein verdienter Sieg“, sagt Cornelissen.

Am kommenden Sonntag (15 Uhr) empfängt die DJK Adler Union Frintrop, die auf Tabellenplatz zehn klettern konnten, den KFC Uerdingen. Der VfB Homberg steht in der Tabelle auf Rang 14, knapp vor den Abstiegsplätzen. Der VfB spielt Sonntag (15 Uhr) gegen ETB SW Essen.