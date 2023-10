Oberliga Niederrhein: Kein Sieger im Spitzenspiel - sieben Tore in der Krefelder Grotenburg

Fortuna Düsseldorf 1:3 1. FC Kaiserslautern 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

In der Oberliga Niederrhein fanden am Samstag zwei Spiele statt. Insgesamt fielen in diesen beiden Begegnungen elf Treffer, allein sieben Tore davon in Krefeld.

Am Samstag (21. Oktober) empfingen die Sportfreunde Baumberg im Gipfeltreffen der Oberliga Niederrhein Germania Ratingen 04/19. 200 Zuschauer waren zur Sandstraße in Monheim-Baumberg gekommen, um das Duell Erster gegen Zweiter zu verfolgen. Die Fans sollten nicht enttäuscht werden. In einem guten Oberligaspiel gab es eine gerechte Punkteteilung. Enes Topal (19., 52.) brachte Baumberg zweimal in Führung, Ratingen konnte jeweils in Person von Ali Can Ilbay (30.) und Ali Hassan Hammoud (58.) schnelle Antworten geben. Im Samstag-Abendspiel war dann noch mehr geboten. 1972 Fans kamen in die altehrwürdige Krefelder Grotenburg. Der KFC Uerdingen war im Heimspiel gegen den TSV Meerbusch im Einsatz. Der KFC wollte sich für das desolate 0:1 beim SV Sonsbeck rehabilitieren - und das gelang. Am Ende sahen die Fans einmal mehr ein Spektakel mit KFC-Beteiligung und einen 4:3-Sieg der Mannschaft von Trainer und Sportchef Marcus John. Dabei führten die Blau-Roten schon 3:1, doch sie machten es noch einmal spannend. Meerbusch egalisierte den Rückstand und erzielte auch das 3:3, ehe der eingewechselte Gianluca Rizzo (81.) die Grotenburg zum Beben brachte. Am Ende feierten die KFC-Fans den vierten Uerdinger Sieg im 11. Saisonspiel. Der Rückstand auf Tabellenführer Baumberg beträgt aktuell neun Punkte. Die Statistik zum Spiel KFC Uerdingen: Udegbe - Schlösser, Härtel, Päffgen, Blum - Abel (84. Funk), Talarski (90.+5 Simoes Ribeiro) - Gonda (90.+3 Odenthal), Kenia, Lipinski (56. Rizzo) - Touratzidis (89. Baydar) TSV Meerbusch: Oberhoff - Kempkens, Darwish (40. Numakunai), Meurer, Gümüs - Hoff, Bajraktari (85. Stevens), Benktib 75. Ballah), Abdelkarim (68. Boldt) - Gutaj (46. Kortgödde), Oguz Schiedsrichter: Jan Peter Weßels Tore: 0:1 Abdelkarim (6.), 1:1 Gonda (31.), 2:1 Gonda (34.), 3:1 Touratzidis (44.), 3:2 Bajraktari (51.), 3:3 Oguz (54.), 4:3 Rizzo (81.) Gelbe Karten: Kenia, Talarski, Päffgen - Zuschauer: 1972

Zur Startseite