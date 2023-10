TuS Bövinghausen: Knappmann-Nachfolger gefunden - Ex-RWE- und MSV-Profi übernimmt

Das ging ja schnell! Nur einen Tag nach dem Rücktritt von Christian Knappmann hat der TuS Bövinghausen einen neuen Trainer vorgestellt.

Der TuS Bövinghausen hat einen neuen Cheftrainer gefunden. Nur einen Tag nach dem Rücktritt von Christian Knappmann - RevierSport berichtete - stellte der westfälische Oberligist einen neuen Coach vor.

"Baris Özbek wird unser neuer Trainer. Er war bei uns als Spieler bis zuletzt gemeldet und ist dem Verein immer treu geblieben. Baris ist im Besitzt der A-Lizenz und erhält von uns hier in der Oberliga eine tolle Chance als Cheftrainer. Wir freuen uns, dass das geklappt hat. Baris hat so viel Erfahrung im Fußball und weiß genau wie eine Mannschaft tickt, was in den Köpfen der Spieler vorgeht. So einen Mann brauchen wir jetzt", berichtet Ajan Dzaferoski, Boss des TuS Bövinghausen.

Marcus Piossek, bisher spielender Co-Trainer unter Knappmann, wird nur noch Spieler sein. Dino Dzaferoski wird Özbek als spielender Assistent unterstützen.

Knappmann übergibt die Mannschaft an Özbek nach zehn Begegnungen auf Platz sieben - sechs Punkte hinter den Aufstiegsplätzen. Zuletzt hagelte es für das Knappmann-Team drei Niederlagen aus vier Partien. Der Tiefpunkt: Das 0:6 im Dortmunder Derby bei Türkspor.

Bövinghausen sorgte in der vergangenen Sommer-Tranferperiode mit Transfers von Ex-Profis wie Andre Dej, Marcus Piossek, Jeron Al-Hazaimeh oder Gordon Wild für viel Aufsehen und nahm bei der Zielsetzung auch kein Blatt vor den Mund. Knappmann und Dzaferoski waren sich einig: "Für uns zählt mit diesem Kader in dieser Saison nur der Aufstieg in die Regionalliga West!" Dieses Unternehmen muss Dzaferoski nun mit einem neuen Cheftrainer, Baris Özbek, angehen.

Baris Özbek: Große Karriere als Profi

Der 37-jährige Özbek, der aus Castrop-Rauxel stammt, hat eine große Karriere hinter sich. Aus den Jugendabteilungen der Spvg Blau-Gelb Schwerin, SG Wattenscheid 09 und DJK TuS Hordel ging es für Özbek 2005 zu Rot-Weiss Essen. Nach zwei Jahren und 39 Pflichtspielen verließ Özbek RWE im Sommer 2007 Richtung Türkei.

In fünfeinhalb Jahren absolvierte der einstige Mittelfeldspieler für Trabzonspor, Galatasaray Istanbul und Kayserispor 104 Süper-Lig-Spiele, inklusive 28 Europapokal-Begegnungen im Gala-Trikot.

In Deutschland war Özbek neben Rot-Weiss Essen auch für den MSV Duisburg (26 Spiele) und Union Berlin (44 Partien) aktiv. Seine aktive Laufbahn beendete Özbek, dessen Familie auf Zypern lebt, im Oktober 2021 - beim TuS Bövinghausen. Nun kehrt er als Trainer an die Provinzialstraße zurück.