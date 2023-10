KFC Uerdingen: Bitterer Rückschlag - "Wir hatten die Chance auf eine perfekte Woche"

Der KFC Uerdingen verpasst gegen den SV Sonsbeck eine perfekte Englische Woche. Trainer Marcus John ärgert sich über nicht eingehaltene Vorgaben.

Ein 6:0 gegen Union Nettetal in der Oberliga Niederrhein, dann der Pokal-Coup gegen den MSV Duisburg - der KFC Uerdingen schien endlich in der Saison angekommen zu sein.

Zum Abschluss der Englischen Woche kassierten die Krefelder allerdings einen bitteren Rückschlag. Mit 0:1 verloren sie am Sonntag beim Kellerkind SV Sonsbeck.

"Wir haben kein gutes Spiel gemacht", hadert Trainer Marcus John am Morgen danach. Seine Kritik: "Wir haben uns nicht an die dortigen Platzverhältnisse angepasst. Der Gegner hat es uns vorgemacht mit vielen langen Bällen. Wir haben uns hingegen in Dribblings und Kombinationen verrannt, obwohl ich das anders vorgegeben hatte."

Zu passiv sei sein Team gewesen, so John weiter. "Wir hatten zu wenige Torchancen." Und das gegen eine Mannschaft, die zuvor tief in der Krise steckte. Mit fünf Niederlagen in Serie ging Sonsbeck ins Spiel, hatte vor dem Siegtreffer durch Klaus Keisers (53.) über 500 Minuten lang kein Tor erzielt.

Dagegen hatte der KFC unter der Woche den Drittligisten MSV Duisburg mit einer starken Leistung aus dem Niederrheinpokal gekegelt (1:0 nach Verlängerung). John hatte anschließend noch vor dem Kontrastprogramm gegen Sonsbeck gewarnt - vergebens.

Die Ursachenforschung für die Niederlage soll ab Montagnachmittag intensiviert werden. Nachwirkungen des Pokal-Fights wollte der 49-Jährige nicht als Grund durchgehen lassen. Er habe seine Startelf ja auf mehreren Positionen geändert, zudem müssten vier Tage als Regenerationszeit ausreichen.

Jedenfalls ärgerte sich der Coach und Sportchef in Personalunion über eine verpasste Chance: "Wir hätten eine perfekte Woche haben können, das wäre sehr wichtig fürs Gefühl im und rund um den Verein gewesen." Es sei "schwer zu akzeptieren, dass auf zwei so starke Auftritte wieder so ein Spiel folgt".

Denn anstatt Anschluss zur Spitzengruppe zu halten, bleibt der KFC auf Rang acht. Ein Fünf-Punkte-Loch klafft zwischen den Uerdingern und dem siebtplatzierten TVD Velbert. Und bis zum Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg sind es gar elf Zähler. Schon früh in der Saison hat der Traditionsverein sein Ziel vom Aufstieg aus den Augen verloren.

Vor allem die Auswärtsbilanz liest sich verheerend: nur zwei Punkte aus fünf Partien. "Das ist viel zu wenig. Daran müssen wir dringend arbeiten", ärgert sich John.

Immerhin steht zunächst ein Heimspiel an, der abstiegsbedrohte TSV Meerbusch kommt in die Grotenburg (Samstag, 18 Uhr), ehe die Uerdinger ihre Bilanz in der Fremde beim Aufsteiger Adler Union Frintrop (29. Oktober) aufpolieren wollen. "Wir dürfen die Gegner auf keinen Fall unterschätzen. Aber wenn wir noch mal angreifen wollen, sind das Pflichtaufgaben für uns", betont John.