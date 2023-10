Oberliga Westfalen: Bövinghausen geht im Derby gegen Türkspor unter

Der TuS Bövinghausen ist im Derby gegen Türkspor böse unter die Räder gekommen. Die Dortmunder kassierten die höchste Niederlage ihrer Oberliga-Geschichte.

Der TuS Bövinghausen hat im Dortmunder Derby der Oberliga Westfalen eine heftige Niederlage kassiert. Mit 0:6 unterlag die Mannschaft von Trainer Christian Knappmann im Auswärtsspiel bei Türkspor Dortmund am Samstagabend.

Für den TuS ist es die mit Abstand höchste Pleite seit dem Aufstieg Oberliga im Vorjahr. Derweil können sich die Gastgeber über den deutlichsten Sieg ihrer noch jungen Oberliga-Geschichte freuen. Mit dem dritten Erfolg in Serie ziehen sie in der Tabelle an Bövinghausen vorbei und schließen zur Spitzengruppe auf.

Während Bövinghausen-Trainer Christian Knappmann im Vorfeld davon gesprochen hatte, dass beim TuS keine besondere Derby-Stimmung aufkomme, dürfte sein Gegenüber Sebastian Tyrala gegen seinen Ex-Klub besonders angestachelt gewesen sein.

So spielte seine Mannschaft jedenfalls: Schon nach 24 Minuten führte TSD mit 3:0. Alessandro Tomasello hatte einen Doppelpack erzielt (8., 17.), Nazzareno Ciccarelli dann per Foulelfmeter erhöht (24.). Und noch vor der Pause legte Serdar Bingöl das 4:0 nach (37.).

4:0-Pausenführung für Türkspor

Eine im Spielstand sichtbare Reaktion der Gäste blieb auch nach dem Seitenwechsel aus. Im Gegenteil: Türkspor schraubte die Führung weiter in die Höhe. Ibrahim Bulut traf innerhalb von sechs Minuten doppelt (67., 73.). Immerhin: Anschließend hielt die Bövinghausen-Defensive dicht, es blieb beim 6:0 aus Türkspor-Sicht.

Nun ist das Knappmann-Team am kommenden Wochenende gefordert eine Reaktion zu zeigen. Dann kommt die TSG Sprockhövel nach Dortmund (Sonntag, 22. Oktober, 15 Uhr, RS-Liveticker). Zeitgleich wird Türkspor im Heimspiel gegen den 1. FC Gievenbeck versuchen, den Höhenflug weiter fortzusetzen.

