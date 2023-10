Oberliga NR: Derby, Teil 2 - Schonnebeck plant die Revanche gegen den ETB

Es ist eine besondere Woche für die SpVg Schonnebeck in der Oberliga Niederrhein. Zwei Derbys innerhalb einer Woche. Trainer Dirk Tönnies freut sich auf das anstehende Spiel.

Mit dem vierten Platz in der Oberliga Niederrhein zeigt sich Dirk Tönnies, Trainer der SpVg Schonnebeck, zufrieden. “Wir sind gerade in einer sehr starken Phase und haben einen guten Start hingelegt. Wir sehen uns um Platz fünf herum. Jetzt stehen wir auf Platz vier, aber das ist ja auch nur eine Momentaufnahme.”

Einen solchen Tabellenplatz habe sich Tönnies vor der Saison schon erhofft, gerechnet habe er jedoch nicht damit.

“Wir stellen einen der jüngsten Kader der Liga. Da sind vor allem bei den jungen Spielern Leistungsschwankungen total normal und abzusehen.” In der vergangenen Partie gehörten auch zwei U19-Akteure zum Tönnies-Kader. “ Die Hierarchie zwischen Jung und Alt passt bei uns einfach. Das macht Bock.”

Vor allem dann, wenn es Derby-Siege zu feiern gibt. Das erste stand am Sonntag an und da gewann die Tönnies-Elf mit 3:0 gegen Adler Union Frintrop.

Auch am kommenden Sonntag (15 Uhr) wartet ein Essener Derby auf die Mannschaft. Die SpVg Schonnebeck ist beim ETB Schwarz-Weiß Essen zu Gast. “Die Spielvorbereitungen sehen bei solchen Spielen nicht anders aus. Aber klar, Derbys sind immer was besonderes. Das ist zwei Mal eine tolle Kulisse. Vor allem auf die Partie gegen den ETB freuen wir uns sehr. Man kennt sich untereinander gut und wir haben noch was gutzumachen.” In der vergangenen Saison mussten sich die Schonnebecker in beiden Partien geschlagen geben.

Wir stehen hinten kompakt und haben mit Tim Winking einen echten Führungsspieler in der Innenverteidigung dazu bekommen Dirk Tönnies

Hoffnung auf einen Sieg macht vor allem die Defensive. Mit nur sechs Gegentoren stellt die SpVg Schonnebeck die beste Abwehr der Liga. “Wir stehen hinten kompakt und haben mit Tim Winking einen echten Führungsspieler in der Innenverteidigung dazu bekommen.”

Tönnies kennt die individuellen Stärken seiner Defensive und will diese auch in den nächsten Partien nutzen. Die letzten drei Begegnungen hat die Mannschaft von Tönnies zu Null gewonnen - wenn man den Pokal betrachtet, sind es sogar vier Spiele. “Nach den 90 Minuten gegen Nettetal haben wir nochmal einen großen Fortschritt gemacht. In den letzten drei Wochen haben wir richtig Gas gegeben. Wir haben souveräne Partien gezeigt.”

Die Saison 2022/23 hat die SpVg Schonnebeck auf dem siebten Platz abgeschlossen. “Wir wollen uns im Vergleich zur letzten Saison verbessern.” Mit Platz fünf bis sieben seien sie am Ende der Saison zufrieden. Jetzt ist der Fokus aber erstmal auf das Stadtderby am Sonntag gerichtet. “Wir freuen uns auf das Derby und gucken mal, wie das nach dem Derby tabellarisch so aussieht."