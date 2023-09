Unentschieden im Topspiel, Kleve springt vorerst auf Platz zwei

Trotz zweier Führungen mussten sich die Sportfreunde Baumberg im Spitzenspiel gegen den TVD Velbert mit einem 2:2 begnügen. Kleve schlug den SC St. Tönis

Spitzenspiel in der Oberliga Niederrhein am Samstagabend. Die Sportfreunde Baumberg reisten als Tabellenführer zum vor dem Spieltag drittplatzierten TVD Velbert. Erst in der Vorwoche hatten die Baumberger erstmals in der Saison keinen Sieg feiern können und kamen bei ETB SW Essen nicht über ein 0:0 hinaus.

In Velbert legte jedoch zunächst wieder der aktuelle Top-Torjäger der Oberliga Niederrhein vor und brachte die Sportfreunde in Führung. Robin Hömig brauchte gerade einmal 17 Minuten, um am achten Spieltag seinen neunten Saisontreffer zu markieren.

Velbert kommt zweimal zurück

Doch wie schon in der Vorwoche, wo der TVD Velbert von einem 0:1 Rückstand gegen den SC St. Tönis zunächst zurückgekommen war – letztlich reichte es dennoch nur für ein 2:2 – fanden die Gastgeber erneut eine Antwort. Alex Fagasinski stellte in der 25. Minute auf 1:1. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause.

Nach dem Wiederbeginn erwischte Baumberg erneut den besseren Start. Diesmal dauerte es nur drei Minuten, ehe Ken Tchouangue zur 2:1-Gästeführung traf (48.).

Auch nach dem zweiten Rückschlag blieb die Mannschaft von Jens Grembowietz (Bild) jedoch im Spiel und fand eine erneute Antwort. Harumi Goto traf zum Ausgleich, der für eine völlig offene Schlussphase sorgte (66.).

Der Siegtreffer sollte jedoch keiner Mannschaft mehr gelingen. So blieb es für die Sportfreunde nach sechs Siegen zum Auftakt zum zweiten Mal in Folge bei einem Unentschieden. Die Tabellenführung ist Baumberg jedoch weiterhin nicht zu nehmen. Velbert lauert mit sieben Punkten Rückstand im Verfolgerfeld.

Kleve feiert Big Points vor Topspiel-Wochen

Zumindest über Nacht haben die Baumberger nun aber einen neuen Verfolger. Der 1. FC Kleve blieb im fünften Spiel in Folge ungeschlagen, fuhr den vierten Saisonsieg ein und schob sich mit nun 15 Zählern vorerst unter anderem an den Velbertern vorbei auf Platz zwei – jedoch mit fünf Punkten Rückstand auf Baumberg. Gegen den SC St. Tönis war es Philipp Divis, der schon früh im Spiel den einzigen Treffer des Tages markierte und den Heimsieg sicherte (11.). Elidon Bilali scheiterte in der zweiten Halbzeit zwar noch per Elfmeter an St. Tönis-Keeper Gian-Luca Mariano (66.), der Fehlschuss sollte sich aber nicht mehr rächen.

Der Spielplan des FCK hat es in den kommenden Wochen allerdings in sich, gleich vier Duelle mit Teams aus der aktuellen Spitzengruppe stehen an. Am Freitag (20 Uhr) geht es für Kleve zum TVD Velbert. Anschließend warten die Spiele gegen die Sportfreunde Baumberg (15. Oktober, 15 Uhr), den SV Straelen (22. Oktober, 15 Uhr) und den VfB Hilden (29. Oktober, 15.30 Uhr).