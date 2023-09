Oberliga Niederrhein: "Momentum genießen" – Schonnebeck beendet Sieglosserie

Am siebten Spieltag der Oberliga Niederrhein bezwingt die SpVg Schonnebeck den SV Sonsbeck mit 2:0 (0:0). Vor 310 Zuschauern konnte eine Negativserie verhindert werden.

Nachdem der Saisonstart in der Oberliga Niederrhein mittlerweile abgehakt ist und sich die Mannschaften an den Ligabetrieb gewöhnt haben, wird die Tabelle Woche für Woche aussagekräftiger.

Mit der SpVg Schonnebeck und dem SV Sonsbeck trafen zwei Mannschaften im Tabellenmittelfeld aufeinander, die drei Spiele in Folge nicht gewinnen konnten. Daher stellte sich im Vorfeld des Spiels die Frage: Wer kann seinen Tabellenplatz verfestigen und verhindern, dass man unten reinrutscht?

Durch einen Doppelpack von Calvin Küper (62., 75.) gelang es der Heimmannschaft aus Essen, vorerst auf den sechsten Tabellenplatz zu klettern. Schonnebeck-Trainer Dirk Tönnies zeigte sich nach dem Spiel hoch zufrieden: "Wir haben über 90 Minuten das Spiel dominiert. Gerade in der zweiten Halbzeit war es ein Spiel auf ein Tor. Wir haben das Tor erzwungen, es war hochverdient und wenn wir hinterher die Kontersituationen ausspielen, denke ich, dass es noch höher ausgehen kann."

Auf Grundlage einer "sehr, sehr guten Defensivleistung" wurden die Tore vorne "zu den richtigen Zeitpunkten" erzielt. Vorangegangen waren beiden Treffern Tiefenläufe über die Außenbahnen. Hiermit wurde genau die gewünschte spielerische Marschroute des Trainers umgesetzt.

Wir haben über 90 Minuten das Spiel dominiert Dirk Tönnies

Allerdings konnte dies zu Beginn der Partie noch nicht so erzwungen werden: "Die Läufe hinter die Kette haben wir in der ersten Halbzeit noch nicht so hinbekommen. In der zweiten Halbzeit haben wir genau das umgesetzt, was wir in der Kabine angesprochen haben."

Mit jedem Treffer trat die Heimmannschaft dominanter und selbstbewusster auf. Mit der Führung im Rücken zwang sie Sonsbeck zu Fehlern und wusste zunehmend ihre Geschwindigkeit und technische Finesse einzusetzen. Den Gästen war die Verunsicherung nach den Gegentreffern anzumerken. Man habe "nie das Gefühl gehabt, dass wir Sonsbeck nochmal haben aufkommen lassen", schwärmte Tönnies.

Nach dem Ende der Partie war allen Beteiligten die Erleichterung anzumerken. So gab es erstmal keinen Platz für eine Fehlersuche oder kleinliche Analysen. Tönnies betonte, man solle nach so einer Leistung "erstmal das Momentum und ganz einfach ein gutes Spiel genießen."

Am Ende wandern drei Punkte hochverdient auf das Konto der Hausherren aus Essen-Schonnebeck und für den Moment dürfe man "mal so zufrieden sein, dass wir das Negative außen vor lassen und das Positive in den Vordergrund stellen."

Die Mannschaft werde den Tag ruhig ausklingen lassen und erst am Montag werde man sich mit Meerbusch beschäftigen. Zuvor gastieren die Schwalben noch am Donnertag um 20 Uhr in der zweiten Runde des Niederrheinpokals beim TSV Wachtendonk-Wankum.