ETB: "Größte Challenge der Liga" und Top-Torjäger warten

Zwei Siege in Serie feierte der ETB Schwarz-Weiß Essen zuletzt. Jetzt geht es zum Spitzenreiter der Oberliga Niederrhein.

Mit zwei Siegen in Serie und 7:1-Toren hat sich der ETB Schwarz-Weiß nach einem verkorksten Start zuletzt in der Oberliga Niederrhein angemeldet.

Am siebten Spieltag (Samstag, 16 Uhr, RS-Liveticker) wartet der größte Gradmesser in der bisherigen Saison auf das Team von Trainer Damian Apfeld: Es geht zum Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg, der die Liga in den ersten Saisonwochen nach Belieben zu dominieren scheint.

Sechs Spiele, sechs Siege, 22:5-Tore - damit sorgen die Sportfreunde in allen Belangen für Bestwerte. "In der jetzigen Phase ist Baumberg die größte Challenge bei uns in der Liga", wird Coach Apfeld im Vorfeld vom Verein zitiert. "Wenn man sich die Statistik anguckt, wissen wir genau, was auf uns zukommt."

Der 37-Jährige weiter: "Wir müssen am Samstag sehr gut verteidigen und es ist auch nicht so einfach, Tore gegen die Sportfreunde zu erzielen. Dementsprechend müssen wir in beide Richtungen Lösungen kreieren und schaffen. Trotzdem bin ich eigentlich sehr, sehr optimistisch. Wir sind momentan auch sehr gut drauf und haben richtig Bock auf dieses Spiel und diese Herausforderung."

Vor allem im Fokus bei SFB: Robin Hömig. Der 31-Jährige thront mit acht Treffern aus sechs Partien an der Spitze der Torjägerliste und ist seit vielen Jahren ein Erfolgsgarant der Monheimer. Schon zweimal holte Hömig die Torjägerkanone, und mit insgesamt 125 Treffern ist er der vierterfolgreichste Schütze in der Geschichte der Oberliga Niederrhein. "Er ist einer der besten, wenn nicht sogar der beste Spieler in unserer Liga", so Apfeld anerkennend.

Trotzdem ist der Essener Coach optimistisch: "Wir sind momentan auch sehr gut drauf und haben richtig Bock auf dieses Spiel und diese Herausforderung." Für Schwarz-Weiß dürfte es auch eine Art Reifeprüfung sein: das jüngste Team der Liga gegen die routinierten Baumberger. "Von der Mannschaftsstruktur treffen zwei unterschiedliche Welten aufeinander, was sehr spannend sein kann."