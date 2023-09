TuS Bövinghausen: Knappmann lobt Spvgg.-Coach und spricht über Klopp und Co.

Am Freitag, 22. September, kommt es ab 19.30 Uhr zum Spitzenspiel in der Oberliga Westfalen: TuS Bövinghausen gegen Spielvereinigung Erkenschwick. Wir haben mit dem TuS-Coach gesprochen.

Zweiter gegen Vierter, beide Mannschaften haben 13 Punkte auf dem Konto, so wie das Führungs-Quartett: Wenn der TuS Bövinghausen am Freitagabend (22. September, 19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) auf Aufsteiger Spielvereinigung Erkenschwick treffen wird, dann werden alle Oberliga-Westfalen-Interessierte in Richtung der Dortmunder Provinzialstraße schauen.

Auch TuS-Trainer Christian Knappmann kann das Topspiel kaum noch abwarten.

Christian Knappmann, Zweiter gegen Vierter: Was für ein Duell erwarten Sie am Freitagabend an der Provinzialstraße?

Ich erwarte zwei top Mannschaften, die beide unbedingt gewinnen wollen. Es wird sicherlich sehr emotional zugehen während der 90 Minuten.

Stehen Ihnen alle Mann zur Verfügung?

Wir haben unsere Periodisierung seit Saisonbeginn umgestellt und haben absolut keine Verletzungsprobleme. Ich kann aus dem Vollen schöpfen.

Was wird am Ende über Sieg oder Niederlage zwischen Bövinghausen und Erkenschwick entscheiden?

Es muss unser Anspruch sein, dass wir entscheiden, wie die Spiele ausgehen. Meine Aufgabe wird es sein, die Jungs maximal gut vorzubereiten. Die Aufgabe der Jungs wird es sein alles umzusetzen. Schaffen wir das, wird es unser nächster Sieg. Sind wir nachlässig, hat Erkenschwick die Qualität uns weh zu tun.

Sie betonen immer wieder wie sehr Sie Erkenschwicks Trainer Magnus Niemöller schätzen. Für was schätzen Sie ihn eigentlich so sehr?

Magnus besitzt zunächst einmal sehr viel Fachwissen. Dazu ist er rhetorisch unheimlich gut. Er versteht es einfach, dass seine Teams ihm folgen. Nicht umsonst konnte er schon viele Erfolge feiern. Für mich ist er ein absoluter Top-Trainer.

Das haben wir Sie, glaube ich, nie gefragt: Haben Sie eigentlich ein Trainervorbild - wenn ja, warum dieser Trainer?

Ich habe nicht den einen Trainer, den ich als Vorbild sehe. Ich mag Trainer, die mich inspirieren über das Spiel in der Tiefe nachzudenken. Thomas Tuchel hat spannende Ansätze. Jürgen Klopp ist mental magisch. Pep Guardiola ist ein Visionär. Es gibt so viele tolle Trainer, mit deren Stil ich mich gerne auseinandersetze.

1000 Zuschauer dürften diesem Spiel beiwohnen, oder?

1000 Zuschauer wären ein würdiger Rahmen, den beide Teams verdient hätten. Ich hoffe es werden dann auch tatsächlich so viele Zuschauer.