Oberliga Westfalen: Erkenschwick mischt Liga auf - Lotte an der Spitze

Die Spitzengruppe in der Oberliga Westfalen ist auch nach dem 5. Spieltag noch eng beisammen. Ein Aufsteiger mischt mit. Die SG Wattenscheid ist weiter Letzter.

Die TSG Sprockhövel hat durch das 1:1 gegen die SpVgg Vreden den Sprung unter die Top-Mannschaften der Oberliga Westfalen verpasst. Auch der zweite Sieg in Folge wollte der Mannschaft von Yakup Göksü damit nicht gelingen.

Viel besser dürfte die Laune bei Westfalia Rhynern gewesen sein. Die Mannschaft von Michael Kaminski steckt zwar weiterhin im Tabellenkeller, konnte sich durch den ersten Saisonsieg, dem 3:1 gegen Victoria Clarholz, zum ersten Mal etwas Luft verschaffen.

Jan Kleine hatte den Gastgeber in Führung gebracht (33.). Aber schon kurz nach der Pause sah es wieder so aus, als würde die Westfalia wieder ohne Sieg dastehen. Ali Emre Cinar traf für Clarholz (48.). Doch Tim Neumann (73.) und Hakan Sezer (84.) ließen Rhynern endlich über den ersten Dreier der Saison jubeln.

In der Tabelle weit von Rhynern entfernt, steht der beste Aufsteiger: Die SpVgg Erkenschwick feiert durch das weitgehend ungefährdete 4:2 gegen den ebenfalls erst aufgestiegenen FC Brünninghausen bereits den dritten Saisonsieg. Doch die Leistung in der zweiten Halbzeit, in der sich die „Schwicker“ auch die Gegentore fingen, konnte Trainer Markus Niemöller gar nicht gefallen. Doch ein später Doppelschlag sorgte für die Entscheidung. Der Liga-Neuling ist nun seit vier Spielen ungeschlagen, gewann gar die letzten drei.

Einen Tag nach seiner Teilnahme beim Legendenspiel des VfL Bochum konnte sich Sebastian Westerhoff gleich nochmal über einen guten Auftritt freuen. Der Trainer des TuS Ennepetal sah einen am Ende souveränen 4:0-Sieg gegen Eintracht Rheine, die nun auf dem vorletzten Platz stehen.

Der SC Preußen Münster II bleibt als einziges Team auch am fünften Spieltag noch ohne Niederlage. Dabei gelang ihnen am Samstag gegen die SG Finnentrop/Bamenohl ein 6:0-Kantersieg. Bereits zur Halbzeit hatten die Münsteraner mit 4:0 geführt. Marcello Romano schnürte einen Dreierpack (20., 37., 58.).

Die Krise der SG Wattenscheid 09 setzte sich am Samstag fort. Der Regionalliga-Absteiger kam bei TuS Bövinghausen mit 0:3 unter die Räder. Die ambitionierten Dortmunder setzten damit ein „dickes Ausrufezeichen“. Die Wattenscheider verbleiben somit am Tabellenende.

Sportfreunde Lotte gewinnen das Spitzenspiel

Im Topspiel setzten sich am Freitagabend die Sportfreunde Lotte gegen den 1. FC Gievenbeck durch. Die Mannschaft von Trainer Fabian Lübbers drehte dabei einen 1:2-Pausenrückstand. Johannes Sabah (67.) erzielte den Siegtreffer für den Spitzenreiter.

Der ASC 09 Dortmund hat nach dem 0:1 gegen die SpVgg Erkenschwick in der Vorwoche wieder in die Spur gefunden. Durch das 2:1 gegen die Sportfreunde Siegen klettern die Dortmunder wieder in die Top-Fünf der Oberliga Westfalen. Maximilian Podehl (10.) und Marco Stiepermann (52.) trafen für den ASC. Marvin Schulz (69.) gelang nur der Anschlusstreffer für die weiterhin sieglosen Siegener.

Den Freitag beschloss Aufsteiger Türkspor Dortmund mit einem 3:2 (1:1) gegen den SV Schermbeck und feierte den zweiten Oberliga-Sieg in Folge.