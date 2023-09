TuS Bövinghausen: Dzaferoski über Saisonstart und Vorwürfe

Der TuS Bövinghausen ist nicht so gut wie geplant in die Saison 2023/2024 gestartet. Wir haben mit dem Boss gesprochen.

Mit zwei Siegen und einem Remis sowie einer Niederlage: So ist der Dortmunder Oberligist TuS Bövinghausen in die Saison 2023/2024 gestartet,

RevierSport hat mit dem TuS-Boss, Ajan Dzaferoski, gesprochen - auch über die Vorwürfe der Steuerhinterziehung.

Ajan Dzaferoski, wie bewerten Sie den Start in die Oberliga-Saison 2023/2024?

Diese Liga ist keine einfache Spielklasse. Das wissen wir doch. Es waren bisher sehr enge Spiele, wo am Ende die Tagesform entscheidet. Ich bin jedenfalls mit der Punkteausbeute zufrieden.

Sieben Zähler aus vier Begegnungen...

Ja, das ist doch in Ordnung. Unser Trainer Christian Knappmann holt aus dieser Mannschaft das Maximum heraus. Es geht ja nicht darum, was die Spieler mal erreicht haben. Sondern viel mehr darum, was sie noch leisten wollen.

Und was ist in dieser Saison noch möglich?

Unser Ziel ist es doch aufzusteigen. Da werden wir auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Aber um das zu erreichen, werden wir viel arbeiten müssen. Jeder muss sich den Allerwertesten aufreißen, um am Ende in dieser spielstarken Liga ganz oben zu stehen.

Zuletzt gab es in den Medien Gerüchte, die besagten, dass hinter Ihnen und dem TuS Bövinghausen die Steuerfahndung her ist?

Das ist doch Blödsinn! Ich werde mich dazu auch nicht äußern. Das ist ein schwebendes Verfahren. Für mich ist das eine Hetzjagd!

Die Transfers des TuS Bövinghausen im Überblick

Zugänge: Yanni Regäsel (RW Koblenz), Bubakarry Fadika (USA), Andre Dej (Rot Weiss Ahlen), Niklas Lübcke (Borussia Dortmund II), Veith Walde (Preußen Münster II), Marcus Piossek (SV Meppen), Gordon Wild (1. FC Bocholt), Jeron Al-Hazaimeh (Wuppertaler SV), Umut Yildiz, Phil Britscho (SG Wattenscheid), Luis Ortmann (SV Lippstadt), Damir Kurtovic (ASK Ahlen), Angelos Kerasidis (SF Lotte), Joelle Tomczak (TVD Velbert), Chrysanth Mallek (ASC Dortmund), Kerim Senderovic (BSV Schüren), Almin Hodza (SV Hohenlimburg), Finn Kotyrba (VfL Bochum U19), Abnor Murati (MSV Duisburg U19), Moritz Brüggemann (Westfalia Herne), Marko Vukovic (OFK Grbalj/Montenegro), Nemanja Kartal (Rudar Pljevlja/Montenegro), Daniel Francis (KFC Uerdingen)

Abgänge: Jesse Sierck (Lok Leipzig), Marko Onucka, Kevin Großkreutz (beide Wacker Obercastrop), Ilias Anan (Türkspor Dortmund), Maurice Haar (KFC Uerdingen), Joshua Mroß (ASC Dortmund), Niko Bosnjak (ETB SW Essen), Philipp Rößler (Recklinghausen), Luka Bosnjak (TVD Velbert), Sezer Toy (Türkspor Dortmund), Florian Usein (ETB SW Essen), Lennart Decker (Concordia Wiemelhausen), Duje Goles (TuS Ennepetal), Sven Thormann (SV Westrich), Elmin Heric (TuS Endtebrück), Kaniwar Uzun (Altinordu/Türkei), Finn Kotyrba (1. FC Saarbrücken), Sebastian Mützel, Cedric Golbig (beide Ziel unbekannt)