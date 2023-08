KFC Uerdingen: Nächster Neuer! Abwehrspieler unterschreibt

Der KFC Uerdingen ist am Mittwochabend (30. August) im Niederrheinpokal im Einsatz. Gut möglich, dass gleich zwei in den letzten Tagen verpflichtete Spieler ihre Debüts feiern.

Wenn der SSV Grefrath den KFC Uerdingen am Mittwoch (30. August, 19 Uhr) in der 1. Runde des Niederrheinpokals empfangen wird, dann könnte es zu zwei Premieren in der Krefelder Mannschaft kommen.

Denn am Montag verpflichtete der Oberligist Fabio Simoes Ribeiro und nur einen Tag später mit Abwehrspieler James Shepard einen weiteren neuen Spieler. Beide könnten schon in Grefrath ihre KFC-Debüts feiern.

Der 19-jährige Shepard kam Anfang dieses Jahres aus seiner Heimat USA nach Deutschland und spielte für die U19 des FC Astoria Walldorf in der Junioren-Bundesliga, in der er in neun Spielen zum Einsatz kam. Er studiert in Düsseldorf und überzeugte im mehrtägigen Probetraining die KFC-Verantwortlichen.

"James Shepard ist ein vielversprechendes Talent. Mir macht es ebenfalls viel Spaß mit jungen, willigen Talenten zusammenzuarbeiten und mein Auftrag als Trainer ist es auch Talente zu fördern und Spieler besser zu machen", sagt der Marcus John, Sportchef und Trainer beim KFC Uerdingen. Er ergänzt: "Wir brauchen nicht immer nur fertige Spieler, sondern auch die, die wir weiterentwickeln wollen!"

Der KFC Uerdingen hat am vergangenen Wochenende gegen die Sportfreunde Hamborn im dritten Spiel den ersten Sieg gefeiert. John war dementsprechend erleichtert.

Nachdem sein Team in den ersten beiden Saisonspielen noch nicht so recht überzeugen konnte, hofft John nun, dass seine Elf durch den Sieg gegen Hamborn nachhaltig neues Selbstvertrauen tanken konnte und die Leistungskurve weiter nach oben zeigt: "Insgesamt haben wir noch Entwicklung nach oben. Wir müssen dahin kommen, dass wir nicht nur eine dominante Spielweise haben, wenn es für uns gut läuft. Sondern dass wir geduldig weiterspielen, auch wenn es mal 0:1 steht. Nach dem Start war das aber hoffentlich jetzt ein Brustlöser."

Nach dem 3:0 über Hamborn geht es für den KFC am Sonntag (3. September, 17 Uhr) in der Oberliga Niederrhein mit dem Derby beim SC St. Tönis weiter.