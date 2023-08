KFC Uerdingen: Perfekt! 133-maliger Regionalligaspieler verstärkt das Team

Der KFC Uerdingen hat sich noch einmal mit einem erfahrenen Spieler verstärkt. Das gab der Verein am Dienstagabend (29. August) offiziell bekannt.

Fabio Simoes Ribeiro wird ab sofort für den KFC Uerdingen auflaufen. Der defensive Mittelfeldspieler hat zuletzt beim Regionalligisten 1. FC Bocholt gespielt, wo er erst zu Wochenbeginn seinen ursprünglich bis zum 30. Juni 2024 gültigen Vertrag auflöste.

Davor stand der in Mönchengladbach geborene Portugiese sechs Jahre in Diensten des SV Straelen und arbeitete schon an der Römerstraße und in Bocholt mit dem aktuellen KFC-Sportchef und -Trainer Marcus John zusammen. Weitere Stationen des 33-Jährigen waren der FC Wegberg-Beeck, der 1. FC Viersen, der 1. FC Mönchengladbach und der Rheydter SV.

"Fabio Ribeiro ist ein Spieler, den wir so noch nicht in unseren Reihen haben. Er ist sowohl zweikampfstark als auch spielintelligent und löst die Situationen vor der Abwehr ohne viele Fouls", sagt John.

Neben Ribeiro könnte der KFC vor dem Ende des Sommer-Transferfensters am Freitag, 1. September (19 Uhr), auch noch ein junges Talent in seinen Reihen begrüßen. Auch hier stehen finale Gespräche noch aus.

Der KFC Uerdingen hat am vergangenen Wochenende gegen die Sportfreunde Hamborn im dritten Spiel den ersten Sieg gefeiert. John war dementsprechend erleichtert.

Nachdem sein Team in den ersten beiden Saisonspielen noch nicht so recht überzeugen konnte, hofft John nun, dass seine Elf durch den Sieg gegen Hamborn nachhaltig neues Selbstvertrauen tanken konnte und die Leistungskurve weiter nach oben zeigt: "Insgesamt haben wir noch Entwicklung nach oben. Wir müssen dahin kommen, dass wir nicht nur eine dominante Spielweise haben, wenn es für uns gut läuft. Sondern das wir geduldig weiterspielen, auch wenn es mal 0:1 steht. Nach dem Start war das aber hoffentlich jetzt ein Brustlöser."

Nach dem 3:0 über Hamborn geht es für den KFC am Sonntag (3. September, 17 Uhr) mit dem Derby beim SC St. Tönis weiter.