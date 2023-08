Oberliga Westfalen: SpVgg Erkenschwick feiert ersten Saisonsieg - Trainer "hochzufrieden"

Dritter Spieltag in der Oberliga Westfalen: Aufsteiger SpVgg Erkenschwick feierte den ersten Sieg und besiegte die SpVgg Vreden mit 3:1.

Aufsteiger SpVgg Erkenschwick konnte am Sonntag den ersten Saisonsieg in der Oberliga Westfalen feiern. In einem umkämpften Spiel gelang ein überzeugender 3:1-Sieg (1:1) gegen die SpVgg Vreden. Maximilian Hinkelmann (32.) brachte Vreden in Führung, doch Finn Wortmann (33.) glich schnell aus. In der zweiten Halbzeit bauten Philip Breilmann (48.) und Mike Jordan (83.) die Führung von Erkenschwick aus, was zu einem verdienten Erfolg führte.

Der Trainer der Spielvereinigung Erkenschwick, Magnus Niemöller, sagte nach dem Aufeinandertreffen auf der Pressekonferenz: "Ich bin hochzufrieden mit der heutigen Leistung. Ab dem 2:1 hatten wir eine überragende Phase, in der wir viele Dinge richtig gemacht haben." Allerdings erkannte der Coach ebenso den Bedarf an treffsicheren Abschlüssen: "Vor allem im letzten Drittel hatten wir Möglichkeiten, Tore zu erzielen."

Der Trainer schloss seine Ausführungen mit Blick auf das kommende Spiel gegen den ASC Dortmund (3. September, 15 Uhr) ab: "Aber jetzt gilt es weiter zu machen und zu gucken, dass wir dieses Momentum aus dem Spiel mit fürs nächste Aufeinandertreffen gegen Dortmund nehmen."

Zusammenfassend brachte Niemöller die Leistung seines Teams auf den Punkt: "Ich bin davon überzeugt, dass die zweite Halbzeit unserem Entwicklungsprozess sehr gutgetan hat. Die Mannschaft hat erkannt, dass sie sich auch in ausweglosen Situationen zurückkämpfen kann und hat sich heute stabil präsentiert."