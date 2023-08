TVD Velbert: Noch ein Neuzugang nach dem Saisonstart - er kommt aus der Regionalliga

Der TVD Velbert hat nach dem Saisonstart in der Oberliga Niederrhein noch einmal personell nachgelegt. Ein junger Spieler kommt mit der Erfahrung von über 70 Viertliga-Einsätzen.

Nach den ersten beiden Spieltagen der Oberliga Niederrhein wartet der TVD Velbert auf den ersten Sieg. Erst das 2:3 gegen Ratingen 04/19, dann das 1:1 gegen die Spvg Schonnebeck. Am kommenden Sonntag geht es zum Aufsteiger FC Büderich (15.30 Uhr, RS-Liveticker) - und das mit einem weiteren Neuzugang.

Denn die Velberter sind noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden und haben Kingsley Marcinek verpflichtet. Der 21-Jährige ist in der Defensive flexibel einsetzbar.

In jungen Jahren bringt er bereits reichlich Viertliga-Erfahrung mit. Für den VfB Homberg und in den vergangenen beiden Saisons für die U23 von Fortuna Düsseldorf sammelte Marcinek 74 Einsätze in der Regionalliga West (fünf Tore).

Der Youngster werde die TVD-Defensive variabler machen und zeige mit Tempo, Kopfballspiel und Zweikampfstärke Stärken, die der Mannschaft helfen werden, betont der Klub in einer Mitteilung. "Wir freuen uns sehr, dass Kingsley sich nach tollen Gesprächen und Trainingseinheiten für den TVD Velbert entschieden hat, da er auch einige Anfragen von der Oberliga bis zur Regionalliga hatte."

TVD Velbert: Alle Transfers im Überblick

Zugänge: Lukas Larsen (AC Horsens U19), Dario Schumacher (1. FC Bocholt), Robert Nnaji (SSVg Velbert), Timo Meißner (KFC Uerdingen), Kohei Nakano (TuRU Düsseldorf), Luka Bosnjak (TuS Bövinghausen), Athanasios Xiros (SSVg Velbert II), Justin Sarpong (Concordia Wiemelhausen), Serkan Güzel (BW Mintard), Harumi Goto (TSV Meerbusch), Eun-seok Ko (FC Kray), Hnerik Dier, Mick Cedric Matthes (beide Rot-Weiß Oberhausen U19), Simon Struck (Westfalia Herne), Kingsley Marcinek (Fortuna Düsseldorf U23)

Abgänge: Björn Kluft (1. FC Wülfrath), Dennis Wegner (FC Büderich), Jan-Steffen Meier (RW Wülfrath), Jonas Haub (VfB Homberg), Florian Schikowski (1. FC Monheim), Joelle Tomzcak (TuS Bövinghausen), Justin Härtel, Fabio Di Gaetano (beide KFC Uerdingen), Marius Heck (Spvg Schonnebeck), Jacob Sami Jawad (SC Velbert), Tihomir Kriznjak (1. FC Wülfrath), Jan-Niklas Forger (Arminia Klosterhardt), Timo Meißner (Ziel unbekannt)