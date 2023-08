Der ASC 09 Dortmund hat zum Auftakt der Oberliga Westfalen das Stadtderby gegen den TuS Bövinghausen mit 2:0 (1:0) gewonnen. Entsprechend groß war die Freude.

Der ASC 09 Dortmund ist erfolgreich in die neue Saison der Oberliga Westfalen gestartet und hat gleich am 1. Spieltag das Prestigeduell gegen den Stadtrivalen TuS Bövinghausen mit 2:0 (0:1) gewonnen.

Den ersten Treffer der Partie erzielte Marcel Münzel bereits in der 10. Spielminute nach einem Freistoß von Spielertrainer Marco Stiepermann. Dieser sprach nach der Partie von einem verdienten Erfolg seiner Mannschaft.

"Es war ein hochverdienter Sieg. Es war klar, dass uns viele lange Bälle erwarten, jedoch haben wir das bis auf ein oder zwei Möglichkeiten sehr, sehr gut verteidigt", so Stiepermann. "Hätten wir in der ersten Halbzeit unsere Chancen konsequenter genutzt, hätten wir auch mit einem 2:0 oder 3:0 in die Pause gehen können. Im Großen und Ganzen haben wir ein richtig gutes Spiel abgeliefert".

Stiepermann weiter: "Wenn man sieht, was sie (Bövinghausen) für Spieler in ihren Reihen haben und was wir für Möglichkeiten in Aplerbeck haben, dann bin ich schon ein Stück weit stolz auf unsere Jungs. Der Fußballgott war auf unserer Seite und wir haben das Spiel verdient gewonnen."

Dabei geholfen hat Neuzugang Josue Santo, der von der U19 des VfL Bochum zum ASC gekommen war und nach seiner Einwechslung mit seinem Treffer zum 2:0-Endstand in der 83. Minute die Partie entschied. Der Angreifer mit einer Körpergröße von 1,96 Meter freute sich über den gelungenen Saisonauftakt.

"Bövinghausen hat gut gespielt, aber wir haben alles in die Wege geleitet, um dieses Spiel zu gewinnen. Der Eckball kam gut rein und ich habe den Ball perfekt mit dem Kopf getroffen. Wir waren klar im Vorteil und hatten auch das nötige Glück auf unserer Seite", so Josue Santo.

Auch Torhüter Joshua Mroß zeigte im Stadtderby zwischen den Pfosten eine tadellose Leistung und hielt seinen Kasten über 90 Minuten sauber. Brisant: Im vergangenen Jahr spielte der Keeper noch beim Stadtrivalen Bövinghausen, ehe der 26-Jährige nach Aplerbeck wechselte.

"Siege fühlen sich immer gut an, vor allem nach einem Derby im Auftaktspiel, denn wir haben hart dafür gearbeitet. Wir sind immer seriös geblieben, haben immer nur auf uns geschaut und die nötige Ruhe gehabt. Das hat sich gegen Bövinghausen ausgezahlt", erklärte Mroß nach dem Sieg gegen seinen Ex-Klub.

Am kommenden Spieltag empfängt der ASC 09 Dortmund zum ersten Heimspiel der neuen Saison den FC Brünninghausen im Waldstadion in Dortmund-Aplerbeck (Sonntag, 20. August, 18 Uhr).