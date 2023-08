Kein Gewinner zum Auftakt der Oberliga Niederrhein. Der SV Straelen und ETB Schwarz-Weiß Essen teilten sich die Punkte in einem 1:1-Unentschieden.

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga West hat der SV Straelen hohe Ambitionen für den Neuanfang. Am 1. Spieltag der Oberliga Niederrhein trennte sich die Mannschaft von Trainer Sunay Acar nach einem intensiven Duell mit 1:1 (1:1) vom ETB Schwarz-Weiß Essen.

"Am Ende war das 1:1 kein unberechtigtes Ergebnis", so Acar. "Aber aus meiner Sicht hätte es definitiv einen klaren Elfmeter geben müssen." Der SV-Trainer spielt auf eine Szene im Essener Strafraum kurz vor Ende der Partie an. "Der Spieler des Gegnerteams hat seine Hand benutzt, um den Raum zu vergrößern und den Ball dabei am Arm erwischt."

Die Pfeife von Solomon Anderson blieb aber stumm. So konnten sich an diesem Abend nur Mehmet Timur Kesim (30.) für den ETB und Jeremy Celal Aydogan für die Gäste aus Straelen in die Torschützenliste eintragen. Auch insgesamt war es ein Spiel, das von den Defensivreihen beider Mannschaften geprägt war.

"Für das erste Spiel bin ich zufrieden", kann Acar mit dem Punkt zum Saisonauftakt dennoch leben. Am kommenden Freitag (18 Uhr, 19.30 Uhr) geht es für den SV bereits weiter. Gegen den Mülheimer FC 97 soll dann der erste Dreier in der Oberliga her.

ETB: Cordi - Corovic, Sahin (85. Kryeziu), Lach, Öbayrak (75. Williams), Zimmerling, Cisse (84. Bosnjak), Addai, Shavershyan, Poznanski (66. Reichardt), Kesim. Straelen: Schübel - Baraza, Thissen, Kang, Müller (90.+2 Blank), Aydogan, Hirsch (81. Yamada), Maluze, Lemmert (49. Cejas), Yanagisawa, Ndouop. Schiedsrichter: Solomon Anderson Tore: 1:0 Kesim (30.), 1:1 Aydogan (34.) Zuschauer: 347 Gelbe Karten: Reichardt, Sahin, Zimmerling - Aydogan

"Wir sind leistungsorientiert und müssen liefern." Acar verweist auf den eigenen Anspruch. "Nach dem Abstieg in der letzten Saison ist die Sehnsucht groß, dass wir guten Fußball spielen. Wir wollen den Fans und uns selbst gerecht werden."