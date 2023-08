Oberliga: ETB verpasst Auftaktsieg, Pleite für TuS Bövinghausen

An diesem Wochenende rollt auch endlich der Ball in der Oberliga Niederrhein und Westfalen. Am Samstag gaben auch der ETB SW Essen und TuS Bövinghausen ihre Saison-Debüts.

Während die beiden Essener Oberliga-Niederrhein-Vertreter DJK Adler Union Frintrop (3:2 gegen VfB Hilden) und SV Schonnebeck (1:0 gegen St. Tönis) ihre Auftaktspiele schon am Freitag (11. August) siegreich gestalteten, ist das dem ETB Schwarz-Weiß Essen nicht gelungen.

Gegen Regionalliga-Absteiger SV Straelen musste sich die Mannschaft von Trainer Damian Apfeld mit einem 1:1-Remis begnügen.

Mehmet Timur Kesim (30.) brachte die Hausherren vor 347 Zuschauern in Führung. Aber nur vier Minuten später glich Jeremy Celal Aydogan für die Gäste aus Straelen aus.

"Ich erwarte am Samstag ein schwieriges Spiel, weil Straelen Qualität und zum Teil sehr gute Spieler in seinen Reihen hat. Sie haben erfahrene Akteure und Ex-Profis in ihrer Mannschaft. Dementsprechend erwarten wir eine qualitativ sehr gute Mannschaft, wo es ganz wichtig sein wird, eine gute Stabilität in der Defensive zu haben", sagte Apfeld noch vor dem Auftakt.

TuS Bövinghausen: Walde - Kerasidis, Thaqi (59. Catic), Al-Hazaimeh, Dej, Dzaferoski, Thier (76. Kartal), Schmeling, Piossek, Ortmann (59. Vukovic), Yildiz (46. Tomczak) : Walde - Kerasidis, Thaqi (59. Catic), Al-Hazaimeh, Dej, Dzaferoski, Thier (76. Kartal), Schmeling, Piossek, Ortmann (59. Vukovic), Yildiz (46. Tomczak) ASC 09 Dortmund: Mroß - Stuhldreier, West, Friedrich, Rausch, Opoku (60. Santo), Urban, Münzel, Kallenbach (86. Weiß), Stiepermann (67. Warschewski), Podehl Schiedsrichter: Dennis Magne Tore: 0:1 Münzel (10.), 0:2 Santo (83.) Zuschauer: Gelbe Karten: Catic - Opoku, Kallenbach, Münzel, Stuhldreier, Rausch, Urban Gelb-Rot: Catic (90.+2)

ETB SW Essen: Cordi - Corovic, Sahin (85. Kryeziu), Lach, Öbayrak (75. Williams), Zimmerling, Cisse (84. Bosnjak), Addai, Shavershyan, Poznanski (66. Reichardt), Kesim Cordi - Corovic, Sahin (85. Kryeziu), Lach, Öbayrak (75. Williams), Zimmerling, Cisse (84. Bosnjak), Addai, Shavershyan, Poznanski (66. Reichardt), Kesim SV Straelen: Schübel - Baraza, Thissen, Kang, Müller (90.+2 Blank), Aydogan, Hirsch (81. Yamada), Maluze, Lemmert (49. Cejas), Yanagisawa, Ndouop Schiedsrichter: Solomon Anderson Tore: 1:0 Kesim (30.), 1:1 Aydogan (34.) Zuschauer: 347 Gelbe Karten: Reichardt, Sahin, Zimmerling - Aydogan

Und Apfeld sollte Recht behalten: Beide Defensivreihen standen stabil, so dass weder der ETB noch der SV Straelen sich Hochkaräter herausspielen konnten. Es blieb bei einem leistungsgerechten Remis zum Auftakt zwischen dem ETB und SVS. Für beide Klubs geht es am kommenden Freitag (18. August) weiter. Straelen empfängt ab 19.30 Uhr Aufsteiger Mülheimer FC 97, der ETB tritt ab 20 Uhr beim VfB Hilden an.

Viel schlimmer als Essen und Straelen erging es zum Saisonstart dem TuS Bövinghausen. "Das wird ein tolles Spiel. Ein Derby zum Auftakt vor bestimmt 2000 Fans. Was will man da mehr? Ich bin optimistisch, dass wir nach dem Westfalenpokal auch erfolgreich in die Oberliga Westfalen starten werden", sagte TuS-Trainer Christian Knappmann noch vor wenigen Tagen.

Doch nach dem Samstag wird Knappmann sicherlich alles andere als zufrieden sein. Bövinghausen unterlag dem ASC 09 Dortmund mit 0:2. Und das ausgerechnet vor einer großen Kulisse im Stadtderby. Ein Fehlstart des Titelanwärters.

Für Bövinghausen geht es am Sonntag (20. August, 15.30 Uhr) beim TuS Ennepetal weiter. Am selben Tag empfängt der ASC den FC Brünninghausen im heimischen Waldstadion ab 18.30 Uhr zum nächsten Dortmunder Derby.