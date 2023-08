Vor dem Oberliga-Start: Türkspor Dortmund holt den nächsten Hochkaräter

Türkspor Dortmund hat einen weiteren Transfer vermeldet. Der Neuzugang kommt von einem Top-Regionalligisten.

Wenn am kommenden Wochenende die neue Saison in der Oberliga Westfalen startet, dann schauen viele Augen gespannt auf Türkspor Dortmund. Nach mehreren Aufstiegen in Serie gilt der Verein als Überraschungstüte - einige Trainer zählen TSD sogar zum erweiterten Favoritenkreis.

Ein Grund dafür sind die Transfers, die Türkspor getätigt hat. Die Dortmunder verpflichteten zahlreiche junge Talente, aber auch gestandene Spieler aus der Oberliga oder höheren Ligen.

Wenige Tage vor dem Saisonauftakt gegen die Sportfreunde Siegen (Sonntag, 15 Uhr, RS-Liveticker) kommt ein solcher Neuzugang hinzu: Türkspor hat Nazzareno Ciccarelli unter Vertrag genommen. Der 26-Jährige wechselt vom Nordost-Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt ins Ruhrgebiet.

Mit dem Traditionsklub mischte der Offensivspieler in der vergangenen Spielzeit lange im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga mit. Ciccarelli war dabei ein wichtiger Faktor. In 29 Regionalliga-Partien steuerte er sieben Treffer und acht Vorlagen bei. Damit war er der drittbeste Scorer bei RWE.

37 Oberliga-Tore in 123 Einsätzen

Nun aber kehrt Ciccarelli zurück in den Westen und somit zurück in seine Heimat. Ehe der gebürtige Herner vor einem Jahr nach Erfurt wechselte, verbrachte er seine gesamte Laufbahn im Ruhrgebiet. Die meisten Partien absolvierte er für die TSG Sprockhövel und Westfalia Herne.

Zudem spielte Ciccarelli für den SC Hassel, FC Brünninghausen und die Hammer SpVg. In der Oberliga Westfalen kommt er bereits auf 123 Einsätze, in denen er eindrucksvolle 37 Tore und 28 Vorlagen erzielte. Im Trikot von Türkspor Dortmund möchte Ciccarelli diese Bilanz künftig ausbauen.

Türkspor Dortmund: Transfers im Überblick

Zugänge: Ibrahim Bulut, Kerem Sengün (beide ASC Dortmund), Hakan Cevirme (FC Roj), Koray Dag (SC Paderborn II), Simon Schubert (SF Lotte), Sezer Toy, Ilian Anan (beide TuS Bövinghausen), Mehmet Kaya (SC Paderborn U19), Firat Cinar (FC Brünninghausen), Tugay Özdemir (Westfalia Wickede), Roem Baran Subasi (BSV Schüren), Alessandro Tomasello (RSV Meinerzhagen), Tekin Gencoglu (FC Gütersloh), Oguz Karagüzel (FSV Duisburg), Nazzareno Ciccarelli (RW Erfurt)

Abgänge: Mustafa Yüksel (Kirchhörder SC), Santiliano Braja (FC Roj), Hasan Ülker (RW Wülfrath), Okan Saritas (Lüner SV), Armen Maksutoski, Hayrullah Alici (beide FC Brünninghausen), Hikmet Konar, Ersin Kusakci (beide SG Gahmen), Duran Turan (Königsborner SV), Enes Yilmaz (Voghelheimer SV), Adek Cabuk, Yasin Acar (beide ASK Ahlen), Kimaz Hamza (Westfalia Herne), Matheus Luca Souza Mendes, Hosan Ahmed, Ayala, Constantin Scholl (alle Ziel unbekannt)