Oberligist Adler Union Frintrop siegte am Mittwochabend bei der U19 der SpVg Schonnebeck mit 5:1. Für beide Trainer gab es viele Erkenntnisse zu gewinnen.

Adler Union Frintrop hat das vorletzte Testspiel vor dem Saisonstart in der Oberliga Niederrhein erfolgreich gestaltet. Beim starken U19-Niederrheinligateam der SpVg Schonnebeck feierte der Essener Oberliga-Aufsteiger einen deutlichen 5:1-Erfolg.

Yannick Reiners (3.,42.), Dominik Stukator (62.), Malte Schneemann (68.) und Felix Ohters (86.) waren für Frintrop erfolgreich. Den Ehrentreffer der jungen Schwalben erzielte Conor David Tönnies (82.).

Laut Adler Union-Coach Marcel Cornelissen hatte dieses Testspiel seinen Zweck erfüllt: "Schonnebeck war ein richtig guter Gegner. Sie haben uns in der ersten Hälfte viel zugesetzt mit einem sehr aggressiven Spielstil. Da hatten wir oft Probleme, die richtigen Lösungen zu finden, weil zu wenig Bewegung im Spiel war. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann besser gemacht. Da hatten wir viel Tempo, Kontrolle und gute Aktionen. Wir freuen uns natürlich über den Sieg."

Für die Schonnebecker U19 war die 1:5-Niederlage gegen die Wasserturm-Elf ein guter Lernprozess. Erst am vergangenen Wochenende hatte die Elf von Cheftrainer Dirk Tönnies den Geno Cup gewonnen und dabei den ambitionierten Bezirksligisten SV Burgaltendorf (6:0) und Landesligist SpVgg Steele (4:3) bezwungen. Adler Union Frintrop war dann aber doch noch eine Nummer zu groß.

Adler hat unsere Fehler eiskalt bestraft. Wir haben einen sehr interessanten Test gesehen. Unsere Jungs haben gelernt, wie es dann gegen so eine Oberliga-Truppe laufen kann. Uns hat dieses Testspiel unheimlich viel gebracht. Dirk Tönnies.

Trotzdem erklärte Tönnies, dass er viele Erkenntnisse sammeln konnte: "Ich glaube, dass das Ergebnis um ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen ist, weil wir gerade in der ersten Halbzeit ein recht ausgeglichenes Spiel gesehen haben. In der zweiten Hälfte ging es dann rauf und runter. Adler hat unsere Fehler eiskalt bestraft. Wir haben einen sehr interessanten Test gesehen. Unsere Jungs haben gelernt, wie es dann gegen so eine Oberliga-Truppe laufen kann. Uns hat dieses Testspiel unheimlich viel gebracht."

Ein Sonderlob sprach Tönnies Frintrops Top-Torjäger Yannick Reiners aus, der in der ersten Hälfte einen Doppelpack erzielte. Über den amtierenden Landesliga-Torschützenkönig (30 Tore) sagte der 49-Jährige: "Man hat auch einfach die Klasse von Yannick Reiners gesehen, der aus zwei Torchancen zwei Tore gemacht hat. Es waren eigentlich die einzigen Chancen von Adler in der ersten Halbzeit. Das hat er sehr gut gemacht."