Oberliga: Aufsteiger Büderich mit 17 Zugängen - 72-maliger Oberligaspieler kommt auch

Dass die Oberliga Niederrhein für einen Aufsteiger aus der Landesliga keine einfach Spielklasse ist, beweisen einmal mehr die Transferaktivitäten dieses Neulings.

Erfolgreiche Mannschaften vertrauen in der Regel ihren Spielern, die sie zum Erfolg führten. Etwas anders verhält sich dies oft bei Aufsteigern. Allen voran von Landesliga-Meistern, die in die Oberliga Niederrhein aufsteigen.

Denn hier liegt keine Niederrheinliga zwischen, wie in Westfalen, wo die Westfalenliga zwischen Ober- und Landesliga liegt. So gesehen ist für viele Experten der Sprung aus der Landesliga Niederrhein in die niederrheinische Oberliga ein Zwei-Klassen-Sprung. Und auf diesen sollte man sehr gut vorbereitet sein. So ist wohl auch die Kaderplanung des FC Büderich zu erklären.

Der Oberliga-Neuling begrüßt aktuell 17 (!) Zugänge. Die jüngste Verpflichtung: Sebastian Santana. Der 28-jährige Angreifer hatte zuletzt zwei Jahre pausiert und ist wieder heiß auf Oberligafußball.

In dieser Spielklasse kommt der ehemalige U19-Spieler von Rot-Weiss Essen immerhin auf 72 Einsätze, in denen er elf Buden markierte. Santana spielte schon für Klubs wie SV Hönnepel-Niedermörmter, SV Sonsbeck, SC Düsseldorf-West, VfB Homberg und zuletzt 1. FC Kleve. Nun soll er mit seiner Erfahrung und allen voran seinen Torjäger-Qualitäten dafür sorgen, dass sich der FC Büderich schnell in der Oberliga Niederrhein akklimatisiert.

Zugänge: Moritz Holz (VfB 03 Hilden II), Bünyamin Dogan (Rather SV), Christos Pappas (Holzheimer SG), Jimmy Can Atila, Lukas van den Bergh (beide TSV Meerbusch), Burak Gürpinar (SVG Grevenbroich), Dennis Wegner (TVD Velbert), Oliver Seibert (SV Uedesheim), Ignacio Gutierrez (SV Uedesheim), Torsten Schedler (Lohausener SV), Kevin Weggen (KFC Uerdingen 05), Tobias Niclas Schmidt-Kessen (Rather SV), Florian Gnida (DJK Sparta Bilk), Jacob Sami Jawad (TVD Velbert), Brian Schwechel, O'Neil Alli, Sebastian Santana (alle drei zuletzt vereinslos)

Abgänge: Fabian Gombarek (Karriereende), Julian Goroncy (DSC 99 Düsseldorf), Hendrik Kortgödde (TSV Meerbusch), Marius Pauly (SV Hösel), Dominic Abdel-Ahad (SV Hösel), Robin Reuter (SG Unterrath), Onurcan Baysal (Germania Ratingen 04/19 II), Enes Öz (CfR Links Düsseldorf), Berkan Eken (ESC Rellinghausen), Orkun Akbaba (CfR Links Düsseldorf), Murat Yildiz (DJK Blau-Weiß Mintard)