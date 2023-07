Oberliga-Aufsteiger holt Ex-Talent von Manchester City

Nach dem Aufstieg in die Oberliga Niederrhein hat der FC Büderich einen weiteren Neuzugang vermeldet. Er spielte in der Jugend für einen klangvollen Verein.

Zweieinhalb Wochen vor dem Start der neuen Saison in der Oberliga Niederrhein hat sich Aufsteiger FC Büderich erneut verstärkt - und zwar mit einem internationalen Neuzugang.

O'Neil Alli wird künftig das Trikot des Vereins aus Meerbusch tragen. Der 20 Jahre alte Offensivspieler stammt aus Irland und war laut der Datenbank von transfermarkt.de in der vergangenen Zeit ohne Verein.

Seine Ausbildung genoss Alli allerdings bei einem Klub mit einem äußerst klangvollen Namen. Er durchlief den Nachwuchs von Manchester City. Zwischen 2014 und 2019 war er in der Jugend des amtierenden englischen Meisters und Champions-League-Sieger aktiv.

Jetzt soll Alli den Büderichern dabei helfen, sich in ihrer ersten Saison in der Oberliga Niederrhein zu etablieren. "Der Flügelstürmer bringt eine außergewöhnliche Dynamik und Abschlussstärke mit an den Eisenbrand", schreibt der Verein über die Stärken des irischen Youngsters. Alli werde die Offensivoptionen der Mannschaft von Trainer Oliver Seibert vergrößern, so der FCB in einem Beitrag auf Instagram.

Alli ist der zehnte Neuzugang dieser Transferperiode. Noch bleiben ihm und seinen Teamkollegen ein wenig Zeit, ehe es ernst wird. Am Sonntag, 13. August, steht der Saisonauftakt an. Zum Start kommen die Sportfreunde Hamborn 07 nach Büderich.

FC Büderich: Transfers im Überblick

Zugänge: Lukas van den Bergh (TSV Meerbusch), Dennis Wegner (TVD Velbert), Kevin Weggen (KFC Uerdingen), Christos Pappas (Holzheimer SG), Bünyamin Dogan (Rather SV), Florian Gnida (DJK Sparta Bilk), Moritz Holz (VfB Hilden II), Tobias Niclas Schmidt-Kessen (Rather SV), Brian Schwechel (pausiert), O'Neil Alli (vereinslos)

Abgänge: Robin Reuter (SG Unterrath), Enes Öz (CfR Links-Düsseldorf), Dominic Abdel-Ahad, Marius Pauly (beide SV Hösel), Hendrik Kortgödde (TSV Meerbusch), Berkan Eken (ESC Rellinghausen), Onurcan Baysal (Germania Ratingen II), Fabian Gombarek (unbekannt)