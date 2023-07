Niederrhein: FVN schafft direkten Vergleich ab - Neue Lösung bei Auf- oder Abstieg

In der Saison 2023/24 wird der direkte Vergleich im Fußballverband Niederrhein nicht mehr über Auf- oder Abstieg entscheiden.

In der neuen Saison am Niederrhein wird kein Auf- oder Abstieg mehr durch den direkten Vergleich entschieden werden. In den neuen Regularien des Fußballverbandes Niederrhein (FVN) für die Spielzeit 2023/24 wurde der direkte Vergleich bei Punktgleichheit von der Oberliga Niederrhein abwärts abgeschafft.

Dafür geht es für die Mannschaften, die punktgleich um einen Auf- oder Abstiegsplatz kämpfen, im kommenden Sommer in Entscheidungsspiele. Unter dem Punkt "23. Entscheidungsspiele bei Punktgleichheit" heißt es in der neuen Spielordnung dazu: "Gemäß § 41 SpO/WDFV gilt für alle Spielklassen im FVN die Regelung, dass bei Punktgleichheit auf den für Auf- oder Abstieg entscheidenden Tabellenplätzen die Auf- oder Absteiger in möglichen Entscheidungsspielen ermittelt werden."

Dabei gibt es unterschiedliche Szenarien. Sollten zwei Mannschaften in die Entscheidungsspiele gehen, wird es jeweils ein Hin- und Rückspiel geben. Sollte es im Rückspiel nach 90 Minuten punkt- und torgleich stehen, wird es eine Verlängerung (2x15 Minuten) und wenn nötig ein Elfmeterschießen geben.

Bei drei punktgleichen Mannschaften findet eine Dreierrunde statt, in der jede Mannschaft ein Heim- und ein Auswärtsspiel hat. Hier gelten zunächst die Punkte, dann die Tordifferenz und die geschossenen Tore. Sollten die Mannschaften des dritten Spiels punkt- und torgleich in die Partie gehen, könnte es ebenfalls in die Verlängerung oder bis ins Elfmeterschießen gehen.

Sollte es aus dieser Runde einen Gleichstand zwischen allen Mannschaften geben, heißt es dazu: "Stehen am Ende der Runde alle drei Mannschaften punkt- und torgleich wird die Runde nach § 55 SpO wiederholt. Es wird ein Spiel ausgelost und bis zur Entscheidung gespielt. Der Sieger (bei Abstieg) oder Verlierer (bei Aufstieg) scheidet aus und die dritte Mannschaft spielt gegen den Sieger (bei Abstieg) oder Verlierer (bei Aufstieg) bis zur Entscheidung."

Sind es vier oder mehr Mannschaften, die um Auf- oder Abstieg spielen, kommt es zu einer K.O.-Runde. Direkt nach dem letzten Spieltag werden die ersten Partien ausgelost, der Sieger (bei Abstieg) oder der Verlierer (bei Aufstieg) scheidet aus. In der folgenden Runde folgt dann die Entscheidung, im Aufstiegsrennen wird der Sieger mit dem Platz belohnt, in der Abstiegsentscheidung der Verlierer bestraft.