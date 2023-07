Spvg Schonnebeck: Sieg im Blitzturnier - Tönnies: "Es war schon eine Demonstration"

Die Spvg Schonnebeck gewann das Blitzturnier gegen den FC Kray und die SG Wattenscheid. Trainer Dirk Tönnies schwärmte anschließend von seinem Team.

Die Spvg Schonnebeck gewann das Blitzturnier gegen den FC Kray und die SG Wattenscheid fast schon in souveräner Art und Weise. Nach einem knappen 1:0-Sieg gegen die SG Wattenscheid gewann die Mannschaft vom Schettersbusch nach einer Machtdemonstration mit 4:0 gegen den Stadtrivalen und Landesligist FC Kray. Und das in der kurzen Spielzeit von 50 Minuten.

Trainer Dirk Tönnies zeigte sich beeindruckt von seiner Mannschaft: „In beiden Spielen haben wir das Ding verdient gewonnen. Gerade im zweiten Spiel war es schon eine Demonstration. Auch gerade im Umschaltspiel, wenn wir in die Bewegung kommen. Die Tore waren auch toll herausgespielt. Es macht Riesenspaß, ich hoffe nur, dass wir unser Pulver nicht zu früh verschießen.“

Nach den Siegen gegen Burgaltendorf (6:3), Mintard (6:0) und dem Unentschieden gegen die SG Wattenscheid (2:2), bleiben die Schonnbecker mit den zwei Siegen aus dem Blitzturnier also weiterhin ungeschlagen in der Vorbereitung auf die neue Saison.

Einem gut gelaunten Tönnies war die Freude an seiner aktuelle Mannschaft nicht nur anzusehen: „Die Vorbereitung macht Spaß. Auch die Art und Weise wie die Jungs spielen. Wir stehen sehr gut. Man merkt, dass Tim Winking da Ruhe reinbringt und der Pol in der Verteidigung ist. Und vorne haben wir die Jungen wilden, die immer was möglich machen.“





Gerade Tim Winking scheint einer der letzten nötigen Bausteine für eine noch stabilere Schonnebeck-Mannschaft als schon in der vergangenen Saison gewesen zu sein. Denn nicht nur in der Defensive, sondern auch in der Offensive wusste der Ex-Bocholt-Kapitän zu überzeugen. Beim Blitzturnier sorgte er mit je einem Freistoßtor in den beiden Spielen für Highlights.

Viel Lob für Winking

„Er ist ein absoluter Gewinn für uns. Vom ersten Trainingstag an, auch als Mensch. Er führt die jungen Spieler zusammen mit den anderen Erfahrenen. Da haben wir ein gutes Gerüst, mit vielen junge drumherum und bisher macht es einfach Spaß“, lobt Tönnies den Neuzugang.

Und so scheint es, als wäre für die Spvg Schonnebeck nicht nur eine perfekte Vorbereitung, sondern auch eine perfekte Saison in der Oberliga Niederrhein möglich, in der der Blick dann durchaus auf die ersten Plätze gerichtet werden kann.

Tönnies bleibt aber bescheiden und bleibt bei seinem bisherigen Saisonziel: „Um Platz fünf. Wir haben noch keinen Punkt geholt. In der Vorbereitung ist noch keiner unter die ersten Fünf gekommen. Wir müssen am ersten Spieltag gegen St. Tönis fit sein und bis dahin heißt es, Abläufe reinzubekommen, Selbstvertrauen zu tanken und das man mit einem guten Gefühl in das Spiel geht. Und da sind wir auf einem guten Weg.“