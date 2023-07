Oberligist SpVg Schonnebeck befindet sich am Anfang der Vorbereitung. Trainer Dirk Tönnies zeigt sich bislang zufrieden.

Aufgrund eines Unwetters musste das Testspiel der SpVg Schonnebeck am Sonntagnachmittag gegen den FC Brünninghausen, beim Stand von 3:0 für die Schwalben, während der zweiten Halbzeit abgebrochen werden.

Bereits einen Tag später war die Mannschaft von Trainer-Urgestein Dirk Tönnies dann wieder im Einsatz. Im Essener Duell besiegte Schonnebeck den Bezirksligisten SV Burgaltendorf mit 6:3.

"Wir hinterlassen aktuell einen positiven Gesamteindruck. Sowohl am Sonntag als auch gegen Burgaltendorf haben wir sehr viele gute Offensivaktionen kreiert. Sicherlich können wir noch einige Sachen verbessern, aber wir sind auf einem guten Weg. Was wir in den ersten zehn Tagen trainiert haben, konnten die Jungs sehr gut umsetzen. Es macht eine Menge Spaß und Erfolgserlebnisse sind in der Vorbereitung natürlich wichtig", freute sich Tönnies über den gelungenen Start.

Beim 6:3-Erfolg über Burgaltendorf war Neuzugang Lukas Korytowski mit einem lupenreinen Hattrick der Matchwinner. Der 19-Jährige spielte zuvor in der Jugend für den FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach. Die weiteren Treffer erzielten Conor David Tönnies, der Sohn des Trainers, Joshua Yeboah und Robin Andre Brandner. Für die Gäste waren Pier Schulz, Marcel Schräer und Mustafa Anwar erfolgreich.

Für die Schwalben steht schon am Mittwochabend (12. Juli, 19.30 Uhr) das nächste Testspiel an. Dann reist der Landesligist Blau-Weiß Mintard an den Schetters Busch.

Der 49-jährige Tönnies hofft, dass seine Mannschaft den guten Eindruck bestätigen kann: "Wir wollen ähnliche Abläufe wie in den ersten beiden Spielen reinbringen. Man darf auch nicht vergessen, dass wir noch am Anfang der Vorbereitung sind. Wir haben viele neue Spieler, die erst auch das System verstehen müssen. Das möchten wir am Mittwoch weiter verfeinern. Wir wollen viel Ballbesitz haben, viele Torchancen kreieren und hinten wenig zulassen."