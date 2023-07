Oberliga Westfalen: SG Wattenscheid wird unter Christian Britscho Veränderungen vornehmen

Wattenscheid-09-Coach Christian Britscho über die Vorbereitung, die Lehren aus der vergangenen Saison und seinen Kader ohne neue große Namen.

Am Mittwoch (18 Uhr) steigt die SG Wattenscheid 09 in die Vorbereitung auf die neue Oberliga-Saison ein. Kurz vor dem Trainingsstart hat die WAZ mit Trainer Christian Britscho gesprochen.

Der 53-Jährige erzählt, was er in den Wochen bis zum Meisterschafts-Auftakt am 13. August plant, welche Rolle seine Mannschaft in der kommenden Saison spielen soll und was er als Trainer anders machen wird.

Mit Blick auf sein Personal sagt der Coach: "Ich bin überzeugt, dass wir einen guten Kader haben. Wenn man sich anschaut, woher wir die Leute haben, wird der eine oder andere sagen, dass die Qualität da nicht sofort in Gänze zu sehen ist."

