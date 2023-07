KFC Uerdingen: Nach Testsieg - John über möglichen Neuzugang und Saisonziel

Der Auftakt des KFC Uerdingen ist gemacht. Nach dem Trainingsstart gab es den ersten Testsieg. RS sprach mit Marcus John über das Saisonziel und mögliche Neuzugänge.

Der erste Test für den KFC Uerdingen in der Vorbereitung auf die Saison 2023/24 in der Oberliga Niederrhein wurde erfolgreich absolviert. Mit dem 8:0-Sieg gegen den VfL Tönisberg zeigte sich auch der neue Trainer und Sportliche Leiter Marcus John einverstanden.

Vor dem Test gegen den Bezirksligisten hatten die Uerdinger dabei lediglich den Trainingsauftakt absolviert. Mit den insgesamt elf Neuzugängen, Justin Härtel (TVD Velbert), Michael Blum (BFC Dynamo), Fabio Di Gaetano (TVD Velbert), Hinata Gonda, Marvin Gomoluch (beide SSVg Velbert), Maurice Haar (TuS Bövinghausen), Dimitrios Touratzidis (FC Wegberg-Beeck), Florian Abel (1. FC Bocholt) und Ole Päffgen (SV Straelen), Aaron Schreck (SV Darmstadt U19) und Anton Riegert (eigene U19), und 14 Abgängen stand dabei wieder ein fast komplett neues Team auf dem Grün.

Dementsprechend wenig konnte John seiner Mannschaft vor dem ersten Test mitgeben: „Wir haben nur ein paar Grundsätze festgelegt, wie wir Fußball spielen wollen. Aber großartig taktisch trainiert haben wir noch nicht. Das wird jetzt in der nächsten Woche kommen.“

Trotz der vielen Neuzugänge ist die Kaderplanung noch nicht abgeschlossen. Für zwei Positionen werden noch neue Spieler gesucht. Ein robuster Zehner und ein Flügelspieler, der auf beiden Seiten spielen kann.





Für eine Position könnte sich in den nächsten Tagen eine Lösung gefunden haben, wie John verrät: „Wir sind in einem Gespräch mit einem Spieler, dass wird sich in der nächsten Woche entscheiden. Einen Zweiten haben wir noch nicht im Blick.“

Toller Fan-Support und vorläufiges Saisonziel

Wenn der Kader dann zusammen ist, wird sich John mit seinem neuen Kader auch sicher noch einmal genauer über das Saisonziel unterhalten. Bislang sprach das Team nur oberflächlich über dieses.

Wir hatten ganz kurz angerissen, dass wir aus den Fehlern der vergangenen Saison lernen müssen und wir wollen Vollgas geben Marcus John

„Wir hatten ganz kurz angerissen, dass wir aus den Fehlern der vergangenen Saison lernen müssen und wir wollen Vollgas geben. Dann gucken wir, was dabei rausspringt. Natürlich wollen wir einen der vorderen Plätze belegen, das ist ja logisch“, stellt John dar.

Eine bessere Saison, als es die letzte war, wäre dabei besonders den Fans des KFC zu wünschen. Denn nicht nur beim Trainingsauftakt, sondern auch beim ersten Test wussten diese zu überzeugen, wie sich John freut: „Das hat mich im Test auch wieder verwundert. Sowohl beim Trainingsauftakt, da waren circa 100 Zuschauer, als auch im Test war es von uns aus wieder relativ voll. Das freut uns und freut die Mannschaft, weil sie jetzt ja schon ein neues Gesicht bekommen hat.“

Weiter geht es für die Uerdinger in den Testpartien der Vorbereitung am kommenden Wochenende. Dann wartet ein Testspiel-Doppelpack. Erst geht es gegen den Landesligisten ASV Süchteln (Samstag, 08. Juli, 16 Uhr), anschließend wartet der Bezirksligist SV Vorst (Sonntag, 09. Juli, 16 Uhr).