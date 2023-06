Oberliga Niederrhein: Ratingen holt sechsten Neuzugang - Kaderplanung abgeschlossen

Oberligist Germania Ratingen ist in seiner Personalplanung auf der Zielgeraden. Der sechste Neuzugang ist der gewünschte Offensivspieler.

In der Oberliga Niederrhein gelang Germania Ratingen in der Vorsaison der 4. Tabellenplatz. An dieser starken Platzierung will die Germania nun anknüpfen. Der Kader für die neue Saison steht nun weitestgehend.

Denn mit Georgios Touloupis holten die Ratinger ihren sechsten Neuzugang. "Damit ist die Kaderplanung so weit abgeschlossen", erklärte der Verein in einer Mitteilung auf Facebook.

Der 23-jährige Touloupis ist Offensivspieler und soll die letzte Vakanz im Team von Trainer Martin Hasenpflug schließen. Touloupis wechselt vom VfB Homberg nach Ratingen. Für den Ligakonkurrenten erzielte der Angreifer in der letzten Oberliga-Saison in 38 Spielen 11 Treffer und bereitete fünf weitere vor.

Davor sammelte der 1,84 Meter große Touloupis bereits Einsätze in der Regionalliga bei Fortuna Köln, dem Bonner SC, Germania Halberstadt und Fortuna Düsseldorf. In der Jugend der Fortuna wurde der Stürmer ausgebildet.

"Mein Wunsch war es noch einen weiteren Offensivspieler zu verpflichten, der Außen und im Angriff spielen kann. Ich bin happy, dass der Verein das auch so sah und wir mit "Tulpi" nun genau so einen Spieler verpflichten konnten", erklärte Hasenpflug den neuesten Zugang und beschrieb auch dessen Qualitäten: "Er verfügt über ein offensives Durchsetzungsvermögen, gute Technik, hat Tempo und ist torgefährlich. Bei Fortuna galt er als perfekter Pressingspieler. Das passt super in unser Anforderungsprofil. Wir haben jetzt einen gut ausgewogenen Kader und sind für die anstehende Saison bestens gerüstet."

Der Spieler selbst kam ebenfalls zu Wort: "Ich freue mich auf die Aufgabe hier in Ratingen und bin froh hier zu sein. Die Gespräche mit dem Verein waren sehr gut und ich hoffe wir können gemeinsam die sportlichen Ziele des Vereins erreichen."