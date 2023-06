Transfer-Hammer! Kapitän von Zweitliga-Aufsteiger kommt in die Oberliga Westfalen

Die Sportfreunde Lotte haben einen prominenten Neuzugang verpflichtet. Er bringt die Erfahrung von über 300 Drittliga-Spielen mit und feierte zuletzt einen Aufstieg.

Vor wenigen Wochen feierte Marc Heider als Kapitän des VfL Osnabrück den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Nach der Sommerpause wird der 37-jährige Stürmer in der Oberliga Westfalen auf Torjagd gehen: Er wechselt zu den Sportfreunden Lotte. Das gab der Verein am frühen Donnerstagabend bekannt.

Hintergrund des Transfercoups: Heider hatte seine Profikarriere nach der abgelaufenen Saison offiziell beendet. Er will aber weiterhin auf gehobenen Niveau spielen und zudem erste Erfahrungen im Trainerbereich sammeln. Der ambitionierte Fünftligist vom Autobahnkreuz kann ihm beides bieten, denn Heider steigt als spielender Assistenzcoach ein. Zudem wohnt der langjährige Profi-Angreifer in der Region.

"Für mich ist Lotte einfach heimatnah. Ich habe die Möglichkeit, jungen Spielern zu helfen und die ersten Schritte im Trainer-Dasein zu machen", erklärt er seinen Wechsel. "Außerdem macht es mir Spaß, junge Spieler zu entwickeln und habe trotzdem noch die Lust, ambitioniert weiterzuspielen. Dabei bereits anfängliche Schritte als Trainer zu gehen, ist eine großartige Möglichkeit."

Der im US-Bundesstaat Kalifornien geborene Routinier gehört künftig sicher zu den prominentesten Spielern der Liga. In der Osnabrücker Aufstiegssaison sorgte nur eine Gelbsperre dafür, dass Heider nicht alle Partien absolvierte - wenn auch häufig als Joker. Dennoch erzielte er sechs Saisontore und war auch dramatischen Saisonfinale mit einer Vorlage mittendrin.

Heider stieg zweimal in die 2. Bundesliga auf

Insgesamt kommt Heider auf 314 Drittliga-Einsätze - nur fünf Profis liefen häufiger in dieser Klasse auf. Und auch seine Quote von 67 Toren und 43 Vorlagen kann sich sehen lassen. Zudem stand Heider in 54 Begegnungen in der 2. Bundesliga auf dem Rasen (vier Tore, neun Vorlagen).

Die längste Zeit seiner Karriere verbrachte er in Osnabrück, wo er einst den Sprung in den Profifußball schaffte. Zudem spielte er für Werder Bremen II und lange Zeit für Holstein Kiel, ehe Heider 2016 zum VfL zurückkehrte und nun nach 2019 den zweiten Aufstieg feierte.

Von dieser schillernden Vita wollen künftig die Sportfreunde aus Lotte profitieren. "Wenn man sich mit Fußball beschäftigt, ist er sicherlich jedem in der Region ein Begriff", freut sich Lottes Trainer Fabian Lübbers. "Für uns als Verein ist es einfach großartig, einen Spieler zu verpflichten, der vor ein paar Wochen erst in die zweite Bundesliga aufgestiegen ist." Heider sei noch topfit, erklärt Lübbers.

"Er kann uns mit Toren helfen und außerdem durch seine emotionale Spielart Leute mitreißen." Bei den Ostwestfalen ist Heider der 15. Neuzugang - und der mit Abstand namhafteste.