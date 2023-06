Sportfreunde Siegen: Elfter Neuzugang steht fest - Talent wird von Zweitligist ausgeliehen

Die Sportfreunde Siegen haben einen weiteren Zugang vermeldet. Ein Talent eines Zweitligisten wird für ein Jahr ausgeliehen.

Nach der verkorksten Saison und dem Fast-Abstieg aus der Oberliga Westfalen wollen die Sportfreunde Siegen mit einem in vielen Teilen veränderten Kader nach der Sommerpause wieder angreifen.

Dabei setzen sie vor allem auf Spieler aus der Region - auch beim elften Neuzugang, den der Traditionsverein nun bekannt gegeben hat. Marvin Schulz kehrt zu den Sportfreunden zurück. Der 19-Jährige wurde für ein Jahr vom SC Paderborn ausgeliehen.

Ein Unbekannter ist Schulz nicht im Leimbachtal. Der Stürmer verbrachte bereits einige Jahre in der Jugendabteilung der Siegener, ehe er vor zwei Jahren aus der U17 zum FC Lennestadt wechselte und mit zehn Toren in 15 Einsätzen in der Westfalenliga das Interesse der Paderborner weckte.

Anfang dieses Jahres erfolgte der Wechsel nach Ostwestfalen. Dort ging Schulz zurück in den Nachwuchsbereich und erzielte drei Tore in vier Spielen für die U19-Bundesliga-Mannschaft des Zweitligisten.

Er bringt alle Voraussetzungen mit, um eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft zu spielen Patrick Helmes

In Siegen trifft Schulz auf frühere Teamkollegen, die inzwischen ebenfalls für das Oberliga-Team spielen. "Das ist schon überragend, jetzt dort zu spielen, wo ich sonst nur von der Tribüne aus zugeschaut habe", kommentiert er seinen Leihwechsel. "Ich freue mich riesig auf die Mannschaft und die Fans! Zu denen braucht man auch nicht mehr viel sagen, die sind in guten und in schlechten Zeiten voll da und pushen die Jungs."

Derweil freut sich Trainer Patrick Helmes auf einen "jungen Spieler mit spannendem Potenzial. Er konnte vor Ort sehen, dass in Siegen junge Spieler definitiv ihre Chance erhalten. Er bringt alle Voraussetzungen mit, um eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft zu spielen. Mit seiner Art, Fußball zu spielen, kann er die Leute begeistern."

Sportfreunde Siegen: Transfers im Überblick (Stand 21. Juni)

Zugänge: Arthur Tomas, Mats-Lukas Scheld, Daniel Waldrich, Julian Bibleka, Kevin Krumm (alle 1. FC Kaan-Marienborn), Maximilian Kraft (TSV Weißtal), Rikuhei Nabesaka, Lars Schardt (beide TuS Erndtebrück), Marvin Hartmann (TSV Steinbach II), Taki Jaber (eigene U19)

Abgänge: Arda Nebi (SG Wattenscheid), Marcel Mosch (SG Bad Soden), Niklas Pirsljin, Leandro Fünfsinn, Benit Dinaj (alle TuS Erndtebrück), Furkan Yilmaz (TSV Steinbach II), Julian Jakobs, Moritz Brato, Marcel Becker (alle Ziel unbekannt)