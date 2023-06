Westfalia Rhynern: Neuzugänge aus der Regionalliga West und von Preußen Münster

Westfalia Rhynern hat zwei weitere Neuzugänge vermeldet. Einer kommt aus der Regionalliga West, der andere aus der zweiten Mannschaft von Preußen Münster.

Auf der Suche nach Neuzugängen für die kommende Saison in der Oberliga Westfalen ist der SV Westfalia Rhynern zwei weitere Male fündig geworden.

Elmar Skrijelj wechselt von Rot Weiss Ahlen aus der Regionalliga West in den Süden von Hamm. Zudem kommt Tobias Heering aus der U23 von Preußen Münster und damit von einem Ligakonkurrenten der Westfalia.

Bei Skrijelj handelt es sich um einen 20 Jahre alten Mittelstürmer. Er wechselte einst vom MSV Duisburg in den Nachwuchs von Ahlen und wurde dort im vergangenen Sommer ins Viertliga-Team übernommen.

Es war allerdings eine unglückliche Premierenspielzeit im Seniorenbereich für den Deutsch-Montenegriner. Er wurde in der Hinrunde lange von einer Verletzung ausgebremst und kam anschließend nur zu drei Einsätzen nach Einwechslung für den Fast-Absteiger aus Ahlen.

Derweil handelt es sich bei Mittelfeldspieler Heering um ein Eigengewächs von Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster. Der 22-Jährige verbrachte die vergangenen drei Jahre in der Reserve der Adlerträger und bringt die Erfahrung von 44 Pflichtspielen (vier Tore) in der Oberliga Westfalen mit nach Rhynern. In der vergangenen Saison holte er mit der U23 einen starken zweiten Platz.

"Ich hab mega Bock auf die neue Saison, bin sehr motiviert und werde mich richtig reinhängen", zitiert der Verein seinen baldigen Spieler.

Bevor Rhynern in die kommende Spielzeit startet, steht dem Verein noch ein großes Highlight während der Sommervorbereitung ins Haus. Am Mittwoch, 12. Juli (18 Uhr), kommt das Starensemble von Borussia Dortmund zum Testspiel in die Kümpel&Hellmeister-Arena.

Westfalia Rhynern: Transfers im Überblick (Stand 18. Juni)

Zugänge: Elmar Skrijelj, Hakan Sezer (beide Rot Weiss Ahlen), Julius Woitaschek (Hammer Spielvereinigung), Patrice Yoann Heisinger (Delbrücker SC), Tobias Heering (Preußen Münster U23), Can Yilmaz (SC Verl II)

Abgänge: Davin Wöstmann (Victoria Clarholz), Halil Can DOgan (Sportfreunde Lotte), Finn Schubert, Merlin Zweimann (SC Neheim), Pascal Müller (SG Bockum-Hövel), Tim Lorenz (FC Brünninghausen), Carlo Romberg (Ziel unbekannt)