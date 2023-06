Der BVB kommt - Testspiel-Knaller für Oberligisten

Borussia Dortmund hat weitere Termine der Sommer-Vorbereitung verkündet. Auch bei einem Team aus der Oberliga Westfalen macht der BVB halt.

Nach der verpassten Meisterschaft nimmt Borussia Dortmund am 5. Juli das Training wieder auf, ehe es einige Wochen später auf USA-Reise geht. Nun hat der BVB weitere Eckpunkte seiner Sommervorbereitung vermeldet. Das erste Testspiel steigt am 12. Juli (18 Uhr) - und dürfte jetzt schon Vorfreude bei einem Team aus der Oberliga Westfalen auslösen.

Denn die Dortmunder kommen zum SV Westfalia Rhynern. Für die Spieler des Tabellensechsten der abgelaufenen Saison ist es wohl eines der Highlights des Jahres, während die Verantwortlichen des Klubs aus Hamm vermutlich schon jetzt die Vereinskasse klingen hören.

Schließlich werden viele BVB-Fans aus der Umgebung die Gelegenheit nutzen, dem Starensemble von Trainer Edin Terzic nahezukommen und womöglich sogar Autogramme oder Selfies abzustauben. Ein volles Haus in der Kümpel+Hellmeister-Arena ist wahrscheinlich, nachdem die Spielstätte Rhynern schon beim Westfalenpokal-Finale Anfang Juni ausverkauft war.

Auch am 19. Juli möchten die Dortmunder ein Testspiel bestreiten, der Gegner steht noch nicht fest. Am 22. Juli gastiert der Revierklub zudem beim Traditionsklub Rot-Weiß Erfurt, dem Vizemeister der Regionalliga Nordost (16.30 Uhr).

Im Rahmen der Reise durch die USA vom 24. Juli bis zum 3. August treffen die Borussen auf San Diego Loyal (28. Juli) sowie die englischen Topklubs Manchester United (31. Juli) und FC Chelsea (3. August). Gut eine Woche nach der Rückkehr steht das erste Pflichtspiel der Saison 2023/24 im DFB-Pokal an (11. bis 14. August). Der Erstrunden-Gegner wird an diesem Sonntag ausgelost. Die Bundesliga beginnt am folgenden Wochenende (18. bis 20. August). Bevor es wieder ernst wird, steht zudem die offizielle Saisoneröffnung am Signal-Iduna-Park an (6. August).

BVB: Die Vorbereitung im Überblick

5. Juli: Trainingsstart

12. Juli: Testspiel bei Westfalia Rhynern (18 Uhr)

19. Juli: Testspiel - Gegner noch offen

22. Juli: Testspiel bei Rot-Weiß Erfurt (16.30 Uhr)

24. Juli - 3. August. USA-Reise

28. Juli: Testspiel bei San Diego Loyal (4.30 Uhr MESZ)

31. Juli: Testspiel gegen Manchester United (Las Vegas, 3 Uhr MESZ)

3. August: Testspiel gegen FC Chelsea (Chicago, 2.30 Uhr MESZ)

6. August: Saisoneröffnung am Signal-Iduna-Park