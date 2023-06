ETB SW Essen: Verstärkung vom VfL Bochum kommt - Zimmerling bleibt

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat den nächsten neuen Spieler vorgestellt. Ein Talent vom VfL Bochum wechselt zum Essener Oberligisten. Ein Leistungsträger bleibt.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen stellte am Dienstag (6. Juni 2023) einen weiteren Zugang für die Saison 2023/2024 vor. Nico Böll wechselt aus der A-Junioren-Bundesliga-Mannschaft des VfL Bochum an den Uhlenkrug.

Der 18-jährige defensive Mittelfeldspieler freut sich auf seiner erste Seniorenstation und lobt die Zukunftspläne des Essener Fünftligisten. Böll: "Grundsätzlich gefällt mir erst einmal das Konzept und die Struktur beim ETB Schwarz-Weiß. Auch die Zusammenstellung und den Aufbau der Mannschaft für die nächste Saison finde ich sehr gut. Mir gefällt es, dass das Team relativ jung ist und ich mich dort wohlfühlen kann. Beim ersten Training habe ich mich direkt super aufgenommen gefühlt. Es herrscht beim ETB eine sehr familiäre und positive Stimmung. Zusätzlich hat mir auch der Teamspirit gut gefallen. Ich glaube, der Wechsel an den Uhlenkrug ist für mich persönlich der perfekte nächste Entwicklungsschritt."

Böll will mit dem ETB in der nächsten Saison oben mitspielen: "Wir wollen mit der Mannschaft angreifen, viele Siege einfahren und eine erfolgreiche Saison spielen. Wir werden versuchen das Beste aus unserem Kader herauszuholen und ich denke, dann werden wir auch Erfolg in der kommenden Spielzeit haben."

ETB-Coach Damian Apfeld freut sich ebenfalls auf die Verstärkung aus Bochum und sagt zur dem Böll-Transfer: "Nico Böll ist eine extrem spannende Verpflichtung. Jeder der die U19-Bundesligamannschaft vom VfL Bochum auf dem Radar hat, wird uns zu dieser Verpflichtung beglückwünschen. Uns ist bewusst, dass wir bei seiner Verpflichtung sehr viel Glück hatten, aber am Ende auch davon profitieren, dass wir in der Gegenwart viele junge Spieler weiter ausgebildet haben, beziehungsweise ihnen einen weiteren wertvollen Schliff verpasst haben. Nico ist ein Sechser, der die spielerische Lösung sucht und durch seine hohe Spielintelligenz auch immer findet. Wie auch die anderen Jungs, wird Nico auf seinem Weg von uns die bestmögliche Unterstützung erhalten."

ETB SW Essen: Giuliano Zimmerling bleibt am Uhlenkrug

Grund zur Freude darf Apfeld auch diese Personalie bereiten: Denn wie RevierSport erfuhr, wird Giuliano Zimmerling am Uhlenkrug bleiben. Der 20-Jährige, der in der abgelaufenen Saison auf sieben Tore und 22 Vorlagen kam, stand bei einigen ETB-Konkurrenten auf dem Zettel. Doch nun entschied er sich seinen Vertrag am Uhlenkrug zu verlängern. RS fragte bei Coach Apfeld nach. Apfeld: "Ja, das kann ich so bestätigen. Ich freue mich sehr, dass sich Giuliano für uns entschieden hat. Er weiß, was er am ETB hat und wir wissen natürlich auch, was wir an Giuliano haben. Er ist ein wertvoller Spieler unseres Kaders."