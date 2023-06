SG Wattenscheid: Neuer Torhüter kommt - Stammspieler wechselt nach Bövinghausen

Die nächsten Personal-News von der SG Wattenscheid 09: Während ein Stammspieler wechselt, kommt ein neuer Torhüter aus Niedersachsen.

Nach der Ungewissheit der letzten Wochen hat die SG Wattenscheid vor einigen Tagen Tatsachen geschaffen. Der Verein wird kommende Saison definitiv in der Oberliga Westfalen spielen, auch wenn der Lizenzentzug für den 1. FC Düren bestehen bleibt und die 09er nachrücken dürften.

Damit hat die SGW jetzt endgültig Planungssicherheit, auch wenn der Verein mit Blick auf das künftige Personal schon zuvor nicht untätig blieb. Jetzt haben die Wattenscheider offenbar einen weiteren Spieler verpflichtet.

Torhüter Lars Holm kommt von Arminia Hannover aus der Oberliga Niedersachsen an die Lohrheide - zumindest kündigte der bisherige Klub des 23-Jährigen diesen Wechsel auf seinen Kanälen an. Eine Bestätigung aus Wattenscheid blieb bislang aus.

Der Keeper stammt aus dem Nachwuchs des TSV Havelse und stand seit Anfang 2021 im Tor der Hannoveraner, die die Oberliga-Saison auf dem elften Tabellenplatz beendeten.

SG Wattenscheid: Yildiz zum TuS Bövinghausen

"Zweieinhalb Jahre hütete der Blondschopf die Kiste beim SVA, 43 Einsätze stehen zu Buche und immer hat er seine Finger für die Blauen da hingehalten, wo es weh tut. Nun also Wattenscheid. Lars, alles erdenklich Gute und selbst wenn es mal nicht so laufen sollte, was wir uns nicht vorstellen können, weißt du ja, was das Schlimmste ist", schrieb Arminia in einem Beitrag auf der Vereinshomepage.

Nach dem Abschied von Stammtorhüter Bruno Staudt standen mit Daniel Dudek (18) und Ahmed Kulalic (18) bisher zwei Talente für diese Position im Kader.

Derweil hat ein weiterer Sommer-Abgang des Traditionsvereins einen neuen Klub gefunden. Umut Yildiz, der in den vergangenen beiden Jahren 68 Partien für die SGW bestritt und sowohl beim Regionalliga-Aufstieg als auch in der vierten Liga eine wichtige Rolle spielt, zieht es zum TuS Bövinghausen. Damit wird es in der kommenden Saison zum Wiedersehen des 23 Jahre alten Offensivspielers mit seinem Ex-Klub kommen.