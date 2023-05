KFC Uerdingen: So reagiert Damien Raths auf sein Aus an der Grotenburg

Am Sonntag platzte beim KFC Uerdingen eine unerwartete Bombe: Damien Raths, bislang Vereinschef, wurde das Vertrauen entzogen. Nun reagiert der nun ehemalige KFC-Boss.

"Der Verwaltungsrat des KFC Uerdingen hat dem Vorstandsvorsitzenden, Damien Raths, aufgrund unüberbrückbarer Meinungsverschiedenheiten das Vertrauen entzogen. Die weiteren Schritte werden vom Verwaltungsrat in Absprache mit den Gremien noch festgelegt", mit diesen zwei Sätzen vermeldete der KFC Uerdingen am 21 Mai 2023 das Aus seines Vereinschefs.

Wenige Tage nach diesen Zeilen meldete sich der luxemburgische Geschäftsmann via persönlicher Pressemitteilung zu Wort. Diese kann im vollem Umfang auf Raths' Facebook-Account nachgelesen werden.

"Mit großer Überraschung habe ich am 13. Mai, beim Spiel gegen den FC Monheim, von der geplanten Abberufung meiner Person durch den Verwaltungsrat des KFC Uerdingen erfahren. Überraschend war es vor allem deshalb, weil es zwei Tage zuvor, am 11. Mai, noch ein Meeting mit dem gesamten Verwaltungsrat gegeben hatte, in dem eine Aktion dieser Art für mich nicht vorhersehbar war." Mit diesen Worten beginnt Raths, der rund zwei Jahre KFC-Vorstandsvorsitzender war, seine Erklärung.

Wäre es nach Raths Wunsch gegangen, dann hätte er gerne weiter für den KFC und seine Ziele gearbeitet. Raths erklärt weiter: "Die ersten zwei Jahre habe ich, obwohl ich davon eigentlich leben muss, mit dem KFC quasi kein Geld verdient, dafür aber viel Zeit und Kraft investiert. Und, wie ich rückblickend sagen kann: Mit Erfolg. Ich hätte sehr gerne auch in den kommenden Jahren meinen Teil dazu beigetragen, den KFC auch sportlich wieder in richtige Bahnen zu lenken. Um der Zukunft des Vereins aber nicht im Wege zu stehen werde ich meinen Posten räumen. Wie bereits in der Mitgliederversammlung kommuniziert, besteht zwischen Raths Sportmanagement und dem KFC Uerdingen 05 e.V. ein Vertrag. Ich werde mich in den kommenden Tagen mit den handelnden Personen zusammensetzen, damit dieser sauber und in beiderseitigem Einvernehmen beendet wird."

Wer neuer Vorstandsvorsitzender an der Grotenburg wird, steht noch nicht fest. Klar ist bislang nur, dass Marcus John Sportchef und Trainer wird. Am Kader für die neue Saison arbeitet der KFC schon seit Wochen. Nun haben die Uerdinger sich aber auch diese Baustelle, die des noch unbekannten neuen Vereinschefs, geöffnet.