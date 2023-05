ETB SW Essen Essen: Wickl oder Koczor? ETB holt Torwart aus der U19-Bundesliga

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat einen weiteren neuen Spieler verpflichtet. Diesmal ist es ein Mann für das Tor.

Wie RevierSport erfuhr, waren Sebastian Wickl vom 1. FC Bocholt und Raphael Koczor von Rot-Weiss Essen, der zum FC Kray wechseln wird, zuletzt als potentielle neue Torhüter beim ETB Schwarz-Weiß Essen im Gespräch.

Doch statt diesen erfahrenen Schlussmännern, die schon in der Regionalliga spielten, stellte der Essener Oberligist am Freitag, 19. Mai 2023, einen jungen Keeper vor.

Vom U19-Bundesligisten VfB Hilden holte der ETB nun Ryan Valentine, der die junge Mannschaft vom Uhlenkrug verstärken wird. Der 19-jährige US-Amerikaner wurde in Irvine (Kalifornien) geboren und kam vor vier Jahren nach Deutschland. Zurzeit belegte er auch einen Kurs, um Trainer im Fußball zu werden.

"Ich habe mich für den ETB entschieden, weil es sich um einen ehrgeizigen Verein handelt, der jungen Spielern eine Chance gibt sich zu entwickeln und den nächsten Schritt zu machen. Während meines Probetrainings bei den Schwarz-Weißen fühlte ich mich beim Trainerstab und den Spielern sehr wohl und willkommen. Es ist das perfekte Umfeld für mich, um mich weiter zu verbessern. Jetzt, nach einer kompletten Saison in der U19-Bundesliga mit dem VFB Hilden fühle ich mich bereit, beim ETB den nächsten Schritt, nun aber im Seniorenfußball, zu machen. In der nächsten Saison möchte ich mit der Mannschaft den Aufstieg in die Regionalliga anstreben", erklärt Ryan Valentine.

In der vergangenen U19-Bundesliga-Saison stand Valentine elfmal im Kasten des VfB Hilden und kassierte dabei 25 Gegentore.

"Mit Ryan haben wir nicht nur einen entwicklungsfähigen, sondern auch einen extrem ehrgeizigen Torwart dazu geholt. Er hat eine sehr gute Zielverteidigung mit starken Reflexen auf der Linie und zusätzlich auch einen guten Absprung. Für Ryan ist es nach der U19-Bundesligasaison mit Hilden die erste Station im Seniorenbereich, bei dem wir ihn mit all unseren Mitteln, speziell durch unseren Torwarttrainer Kai Heutger, unterstützen werden", freut sich ETB-Coach Damian Apfeld auf den talentierten Keeper.

Der ETB-Kader 2023/2024 im Überblick:

Tor: Alexander Golz, Ryan Valentine (VfB Hilden U19)

Abwehr: Almedin Gusic (FC Kray), Florian Usein (TuS Bövinghausen), Arman Corovic, Labinot Kryeziu, Bünyamin Sahin, Marvin Matten, Frederik Lach

Mittelfeld: Niko Bosnjak (TuS Bövinghausen), Sekvan Rascho (SpVgg Steele), Dominik Reichardt, Kamil Poznanski, Fatih Özbayrak, Samuel Addai (VfB Homberg), Prince Kimbakidila, Collin Weihmann (eigene U19)

Angriff: Brightney Igbinadolor (SV Sodingen), Mohamed Cisse, Emmanuel Williams

Zur Info: Bubakarry Fadika ist seit Montag, 8. Mai 2023, aus persönlichen Gründen in den USA. Trainer Damian Apfeld: "Er kommt auch nicht mehr zurück."