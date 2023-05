Oberliga Niederrhein: Homberg darf weiter hoffen, wildes Duell zwischen Kray und KFC

Der Abstiegskampf in der Oberliga Niederrhein spitzt sich zu. So liefen die fünf Partien am Donnerstagnachmittag.

Der VfB Homberg darf weiter auf den Klassenerhalt in der Oberliga Niederrhein hoffen. An diesem Donnerstag mühten sich die Duisburger zu einem 4:2-Erfolg gegen den bereits feststehenden Absteiger TuRU Düsseldorf.

Zweimal geriert Homberg in Rückstand, zweimal schlug das Team von Stefan Janßen zurück. Nach 67 Minuten ging der VfB durch Pablo Overfeld dann erstmals in Führung. Mit dem Vorsprung zitterte sich Homberg durch die Schlussphase, ehe Tim Ulrich in der Nachspielzeit das erlösende 4:2 erzielte. Mit dem Sieg bleibt der VfB auf dem ersten Abstiegsplatz, hat aber den alten Rückstand von einem Punkt wieder hergestellt.

Auch der 1. FC Monheim bangt um den Ligaverbleib. Und es sieht nicht gut aus für den FCM, der am Donnerstag Big Points gegen Meister SSVg Velbert verpasste. Mit 2:3 unterlagen die Monheimer im Heimspiel - dabei hatten sie sich im ersten Durchgang nach 0:2-Rückstand auf ein zwischenzeitliches 2:2 zurückgekämpft. Das reichte allerdings nicht. Nun steht Monheim vier Punkte hinter einem Nichtabstiegsplatz und damit unter gehörigem Druck.

Wichtige Punktgewinne für eine weitere Oberliga-Saison fuhren der SV Sonsbeck und der SC St. Tönis ein. Sonsbeck besiegte Schlusslicht FSV Duisburg deutlich mit 7:1 und steht fünf Punkte über der roten Zone.

SF Hamborn so gut wie durch

St. Tönis trennen gar sechs Zähler von einem Abstiegsplatz. Das Team von Alexander Thamm trennte sich mit 1:1 von den Sportfreunden Hamborn. SFH ist dank des Remis so gut wie durch - bei acht Punkten Vorsprung dürfte wohl nichts mehr anbrennen beim Aufsteiger.

Unbedeutend für Auf- oder Abstieg war das Duell zwischen Absteiger FC Kray und dem KFC Uerdingen. Dennoch ging es an der Buderusstraße ordentlich zur Sache. 3:3 hieß es am Ende einer turbulenten Partie, der FCK verpasste einen Achtungserfolg haarscharf. Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit sicherte Kai-Bastian Evers dem KFC mit seinem Ausgleichstor per Elfmeter das Unentschieden.

Kray war zu diesem Zeitpunkt seit gut 20 Minuten in Unterzahl. Denn Amed Öncel hatte sich nach seinem Treffer zum 3:2 Gelb-Rot abgeholt, da er provokant vor den Uerdinger Fans jubelte.