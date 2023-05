KFC Uerdingen: Neuer Torwart an der Grotenburg ist ein ehemaliges Zebra

Und es geht weiter: Der KFC Uerdingen hat den nächsten neuen Mann vorgestellt. Diesmal einen Torwart.

Torwart Marvin Gomoluch wechselt vom Aufsteiger SSVg Velbert an die Grotenburg zum KFC Uerdingen. Das gaben die Krefelder offiziell bekannt.

Der 23-jährige Schlussmann ist derzeit beim Oberliga-Spitzenreiter die Nummer zwei hinter Marcel Lenz und absolvierte in seinen vier Jahren für die Schlossstädter 18 Oberliga-Einsätze (fünf davon in dieser Saison, Anm. d. Red.). Ausgebildet wurde er unter anderem in den Jugendabteilungen von Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg. Bei den Zebras überzeugte er als Stammtorwart in der U19-Junioren-Bundesliga in der Saison 2018/19.

"Marvin Gomoluch ist ein ehrgeiziger, junger talentierter Torwart. In Velbert konnten sie sich immer auf ihn verlassen, wenn er gebraucht wurde", sagt KFC-Sportchef Marcus John. In Krefeld wird Gomoluch wohl, wie schon in Velbert hinter Lenz, diesmal hinter Robin Udgebe Platz nehmen und auf seine Chance warten müssen.

Mit Robin Udegbe, Levan Kenia, Maximilian Funk, Pascale Talarski, Kai-Bastian Evers, Pascal Weber, Alexander Lipinski sowie den Zugängen Maurice Haar (TuS Bövinghausen), Fabio Gaetano (TVD Velbert), Florian Abel (1. FC Bocholt), Anton Rigert (eigene U19), Dimitrios Touratzidis (FC Wegberg-Beeck) und Marvin Gomoluch hat der KFC Uerdingen somit aktuell 13 Spieler für die Saison 2023/2024 unter Vertag.

"Wir sind in einem guten Zeitplan, was die Planungen betrifft. Aber klar ist auch, dass wir noch einiges tun müssen. Das gilt auch in Sachen Vertragsauflösungen", erklärte John, der sich aktuell ein paar Tage nach dem erfolgreichen Klassenerhalt mit dem 1. FC Bocholt auf Mallorca gönnt, gegenüber RevierSport.

Mit Kevin Weggen, Maik Odenthal, Charles Atsoina und Philipp Meißner besitzt auch ein weiteres Quartett beim KFC Uerdingen gültige Arbeitsverträge bis zum 30. Juni 2024. Doch unter dem neuen Trainer und Sportchef John werden alle vier keine Rolle spielen und dürfen vorzeitig gehen - RevierSport berichtete.