Adler Union Frintrop stellt die Weichen für die kommende Oberliga-Saison. RevierSport berichtet über die Personalplanungen.

Dass Adler Union Frintrop das letzte Spiel in der Landesliga Gruppe 3 mit 0:2 beim FC Remscheid verlor, war eigentlich total irrelevant. Natürlich wollten die ehrgeizigen Frintroper die Liga-Saison mit einem Erfolgserlebnis abschließen, aber der sensationelle Durchmarsch in die Oberliga wurde bereits eine Woche zuvor, durch das 8:0 über den VfB Frohnhausen, perfekt gemacht.

Zudem hat die Elf von Aufstiegscoach Marcel Cornelissen am kommenden Donnerstag (18. Mai, 15.30 Uhr) sogar die Chance, das Double einzufahren. Denn: Adler Union steht im Kreispokal-Finale gegen den Bezirksligisten SV Burgaltendorf.

Wie RevierSport erfuhr, sind die Planungen für das Abenteuer Oberliga bereits abgeschlossen. Mit Dominik Stukator (BV Rentfort), Joel Zwikirsch (Arminia Klosterhardt), Raúl Sossong (Westfalia Herne), Noah Karthaus (TuS Sinsen), Phil Kappler (FC Kray U19), Dustin Hoffmann (SpVg Schonnebeck), Tim Heinsen (SSV Buer) und Leutrim Alimusay (zuletzt vereinslos, spielte in der Jugend für Schalke, den MSV Duisburg und RWO) wechseln insgesamt acht Neuzugänge zur Saison 2023/24 zum Frintroper Wasserturm.

Speziell Zwikirsch und Hoffmann könnten bald eine wichtige Rolle in der Mannschaft einnehmen. Beide Spieler absolvierten zusammen bereits 222 Partien in der Oberliga Niederrhein und kennen sich in dieser Spielklasse bestens aus. Mit Sossong, Kappler und Alimusay wurden zudem insgesamt drei Akteure verpflichtet, die 21 Jahre oder jünger sind. Bei den neuen Spielern wurde auf eine Mischung aus Jugend und Erfahrung geachtet.

Diese 23 Spieler haben bei Adler Union Frintrop verlängert: Nils Reiners, Nils Ruf, Cedric Scheffler, Niclas Baldus, Luca Bartoloni, Jonas Rübertus, Tim Bönisch, Malte Schneemann, Leon Engelberg, Niclas Toepelt, Tobias Uehmann, Jan Nübel, Lennart Dickmann, Felix Ohters, Elias Brechmann, Luca Pirredda, Marcel Wischnat, Tommy Groll, Lucas Toepelt, Maximilian Tißen, Timo Dapprich, Björn Schraven, Yannick Reiners

Neben den acht Zugängen, werden Christian Büttner (USA), Lennart Espenhahn (Rhenania Bottrop), Nicolas Strömann (Sterkrade 06/07), Jan Swoboda (Arminia Lirich), Fabian Wiegel (Fußballpause), Marius Rotter (eventuell Trainerteam) und Luca Bergermann (Fortuna Bottrop) den Landesliga-Meister verlassen – dazu ist die Zukunft von Felix Nizeyimana noch offen. Bis auf Büttner, der berufsbedingt ein Jahr in den Vereinigten Staaten weilt, gehörte allerdings keiner der Abgänge zum Stammpersonal.

Ganz im Gegenteil: 23 Spieler aus dem Aufstiegskader werden auch in der Oberliga ihre Schuhe am Wasserturm schnüren. Die Mannschaft bleibt also zusammen und wird qualitativ verstärkt.