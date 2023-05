Landesliga Niederrhein 3: Durchmarsch perfekt! Adler Union Frintrop steigt in Oberliga auf

Die Sensation ist perfekt! Adler Union Frintrop gelingt der Durchmarsch aus der Bezirksliga und steigt von der Landesliga in die Oberliga Niederrhein auf.

Es ist vollbracht! Adler Union Frintrop steht als Meister der Landesliga Niederrhein Gruppe 3 fest und feiert den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein. Ein Punkt oder Patzer der Konkurrenz hätte gereicht, aber die Essener sind auf Nummer sicher gegangen und haben direkt den ersten Matchball verwandelt.

Durch einen 8:0-Kantersieg (4:0) zuhause gegen den VfB Frohnhausen konnte am vorletzten Spieltag Vereinsgeschichte geschrieben werden. Der Durchmarsch aus der Bezirksliga gleicht einer Sensation. Zum ersten Mal werden die Zuschauer am Wasserturm in der kommenden Saison Oberliga-Fußball zu sehen bekommen. Nicht nur für den Sportlichen Leiter Hansi Wüst hat sich an diesem Sonntag ein Traum erfüllt.

In der Partie gegen den VfB zeigte sich die Mannschaft von Trainer Marcel Cornelissen hochmotiviert und sorgte schnell für klare Verhältnisse. Bereits zur Halbzeit stand es 4:0. Der VfB war defensiv vollkommen überfordert, zeigte keine Gegenwehr und wurde von der Frintroper Offensive regelrecht überrannt.

Vor allem Yannik Reiners war an diesem Tag nicht aufzuhalten. Per Dreierpack (9., 40., 42.) gab der Stürmer den Einheizer für die Aufstiegsfeier und bereitete für Luca Mario Pirredda (25.) vor, der den vierten Treffer in Halbzeit eins beisteuerte. Beflügelt vom bereits zur Pause feststehenden Aufstieg machten die Adler in den zweiten 45 Minuten direkt weiter.





Pirredda zum Zweiten (50.), Tommy Groll per Doppelpack (57., 60.) und Timo Dapprich (65.) schraubten das Ergebnis für die Gastgeber noch deutlich in die Höhe. Die Gäste ergaben sich ihrem Schicksal. So begannen weit vor Ende der Partie die Feierlichkeiten auf den Rängen. Mit Abpfiff gab es dann auch auf dem Rasen kein Halten mehr.