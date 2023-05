Frintrop: Oberliga-Aufstieg greifbar nahe – erfüllt sich Traum von Frintrop-Legende Wüst?

Landesligist Adler Union Frintrop kann den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein am kommenden Spieltag unter Dach und Fach bringen. Ein Punkt fehlt zur Sensation.

Der 25. Spieltag in der Landesliga Niederrhein 3 kann für Adler Union Frintrop historisch werden: Mit einem Punktgewinn daheim gegen den VfB Frohnhausen an diesem Sonntag (15 Uhr) steigen die Essener in die Oberliga Niederrhein auf. Somit würde Frintrop den glatten Durchmarsch von der Bezirksliga in die Oberliga schaffen.

Dass die Chance auf den Einzug in die Oberliga riesig ist, das ist den Frintropern natürlich bewusst. Für ihren Sportlichen Leiter Hansi Wüst würde sich "ein Traum erfüllen". Dieser Traum könnte schon am Sonntag Wirklichkeit werden. Wie der wahrscheinliche Aufstieg dann gefeiert wird, steht noch nicht fest. "Wir planen sowas eigentlich nicht, in der Vergangenheit haben wir die Erfahrung gemacht, dass die spontanen Feiern am besten waren", erzählt der 70-Jährige.

Die Gründe für die jüngsten sportlichen Erfolge der Essener sind vielfältig, wie der Sportlicher Leiter betont: "Acht Spieler von uns spielen schon seit der C-Jugend zusammen, es sind also sehr viele Jungs mit dem Verein verbunden, was sich auf dem Feld positiv auswirkt. Darüber hinaus sorgt das Trainerteam um Marcel Cornelissen für Zusammenhalt und Motivation in unserer Truppe."

Für die kommende Saison wurden bereits frühzeitig die Weichen gestellt, verrät das Union-Urgestein: "18 Spieler haben für die nächste Saison bereits zugesagt. Das war auch schon früh in dieser Spielzeit und unabhängig von unserer Ligazugehörigkeit klar."

Allerdings muss Frintrop in der kommenden Saison auf zwei seiner Schlüsselspieler verzichten. Christian Büttner und Kapitän Jonas Rübertus gehen aus beruflichen Gründen für einen längeren Zeitraum in die USA. "Darauf mussten wir natürlich reagieren", betont Wüst. Geplant ist, dass für die Oberliga auch erfahrene Akteure verpflichtet werden, die das junge Team sinnvoll ergänzen sollen.

Die auf dem Feld angriffslustigen Unioner (81 Saisontore) haben für die folgende Spielzeit noch keine Ziele formuliert. Auf dem Aufstieg in die Oberliga liegt bei den Verantwortlichen aktuell der Fokus. "Erstmal schauen wir darauf, dass wir die zwei verbleibenden Saisonspiele gegen Frohnhausen und Remscheid erfolgreich gestalten, danach kann man sich mit der kommenden Spielzeit beschäftigen", macht Frintrops Sportlicher Leiter deutlich.

Er sieht seinen Verein aber grundsätzlich für die Oberliga gewappnet: "Wir sind bereit für die Oberliga", blickt Wüst optimistisch in die Zukunft.