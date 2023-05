Oberliga Niederrhein: Schonnebeck holt Torwart, Mittelfeldmann wechselt zum Ligarivalen

Die Spielvereinigung Schonnebeck hat in der Oberliga Niederrhein einen Zugang präsentiert. Es gibt aber auch einen Abgang.

In der Oberliga Niederrhein liegt die Spielvereinigung Schonnebeck auf dem achten Platz. Kurz vor dem Ende der Saison geht nach unten und oben nicht mehr viel.

Vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (7. Mai, 15 Uhr) beim Cronenberger SC hat der Klub nun einen Zugang präsentiert, zudem gibt es auch einen Abgang .

Die Schonnebecker haben Torhüter Torben Simon verpflichtet. Der 20-Jährige kommt vom Holzwickeder SC aus der Westfalenliga, wo er in der laufenden Saison bereits 19 Spiele absolviert und dabei drei Mal zu Null gespielt hat.

„Wir sind froh, Torben Simon für unsere Mannschaft gewonnen zu haben“, sagt Christian Leben, der sportliche Leiter der Spielvereinigung Schonnebeck. „Er ist ein talentierter Torhüter mit viel Potential und hat bereits in der Westfalenliga gezeigt, dass er auch auf diesem Niveau mithalten kann. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen wird.“

Spielvereinigung Schonnebeck: Badnjevic wechselt zum VfB Homberg

Ein Torwart kommt, ein Mittelfeldspieler geht. Denn Nermin Badnjevic wechselt zur neuen Saison zum Ligarivalen der Essener, dem VfB Homberg, der derzeit noch um den Klassenerhalt in der Oberliga kämpft.

Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler hat schon als C- und B-Junior das VfB-Trikot getragen, danach ging er als A-Jugendlicher zum VfR Fischeln und 2018 zum FSV Duisburg. Bei den Obermarxlohern wechselte er von der U19 in den Seniorenbereich, 2022 schloss er sich der SpVg Schonnebeck an.

Dort kommt er in der laufenden Spielzeit auf 19 Einsätze in der Meisterschaft, bei denen ihm fünf Tore gelangen, sowie auf drei Spiele im Niederrheinpokal mit einem Treffer.

Ob er in der Oberliga oder der Landesliga zum VfB Homberg stößt, das entscheidet sich in den kommenden Wochen. Sechs Partien sind es noch für den VfB, aktuell liegen die Homberger einen Zähler vor dem ersten Abstiegsrang.