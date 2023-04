SV Straelen: Für den Neustart in der Oberliga - erster Zugang kommt vom KFC

Regionalliga-Absteiger SV Straelen hat den ersten Neuzugang für die nächste Saison vorgestellt. Es handelt es sich um ein Sturm-Talent vom KFC Uerdingen.

Nach dem Abstieg aus Regionalliga West wird sich im Kader des SV Straelen im Sommer einiges ändern. Einen ersten Neuzugang hat SVS nun bekanntgegeben: Mit Marcio Blank wechselt ein Nachwuchsstürmer an die niederländische Grenze. Der 18-Jährige kommt aus der A-Jugend des KFC Uerdingen und soll in Straelen Teil eines erfolgreichen Neuanfangs in der Oberliga Niederrhein sein.

"Wir sind sehr froh, ein solch junges und vielversprechendes Talent für uns gewonnen zu haben", freuen sich die Straelener in einem Beitrag auf Facebook.

Blank ist noch ohne Erfahrung im Seniorenbereich, dabei hatte er sich in Uerdingen mit einer starken Quote in der U19 durchaus für höhere Aufgaben angeboten. Mit 19 Treffer war er der erfolgreichste Torschütze in der Hauptrunde der A-Junioren Niederrheinliga, der zweithöchste Spielklasse in diesem Altersbereich. Dafür benötigte Blank nur 15 Einsätze. Aktuell kämpft er mit dem KFC in der Meisterrunde um den Klassenerhalt und steht bei einem Tor nach zwei Spielen.

Abgesehen von dieser Neuverpflichtung sind in Straelen noch nicht viele Personal-Entscheidungen spruchreif. Torhüter Julius Paris wechselt in die U23 des FC Schalke 04, der frühere Bundesliga-Profi Marcel Heller hat seinen Vertrag nach der 2:3-Niederlage gegen Fortuna Köln am Wochenende sofortiger Wirkung aufgelöst. Zudem steht Sunay Acar als neuer Trainer ab dem 1. Juli bereit.

Mit Blick auf die Kaderplanung sagte Sportchef und Noch-Trainer Kevin Wolze vor einigen Tagen gegenüber RS: "Wir wollen den Stamm halten, das ist unser Ziel. Darauf kann man dann aufbauen, wo wir explizit noch was brauchen. Wir wollen eine Mannschaft, die Lust hat auf Straelen und charakterlich stark ist." Auf Marcio Blank treffen diese Punkte offenbar zu.