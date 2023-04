Oberliga Westfalen: „Spiel der Gegensätze” - SF Lotte wollen Serie ausbauen

Die Sportfreunde Lotte haben sich zurück ins Aufstiegsrennen der Oberliga Westfalen gekämpft. Gegen den ASC 09 Dortmund will Trainer Fabian Lübbers die Form bestätigen.

Seit nunmehr neun Spielen in Serie haben die Sportfreunde Lotte in der Oberliga Westfalen nicht mehr verloren. Durch den positiven Trend befindet sich die Mannschaft von Cheftrainer Fabian Lübbers wieder mitten im Rennen um den Aufstieg in die Regionalliga West. Am Ostermontag (15 Uhr) wollen die Sportfreunde gegen ASC 09 Dortmund nachlegen.

Das erste Pflichtspiel im Jahr gegen den TuS Bövinghausen konnten die Sportfreunde mit 1:0 für sich entscheiden. Laut Lübbers war der Erfolg gegen die Dortmunder der Katalysator für den Start der erfolgreichen Serie.

„Wir haben in der vergangenen Winterpause eine sehr gute Vorbereitung gehabt. Außerdem haben wir am Kader geschraubt, indem wir ein paar Neuzugänge verpflichtet haben und auch ein paar Spieler abgegeben haben. Das hat die Qualität im Training enorm verbessert. Wir sind mit einem 1:0-Sieg gegen Bövinghausen in das Jahr 2023 gestartet und haben dadurch viel Selbstvertrauen getankt”, erklärt Lübbers den positiven Trend seiner Mannschaft.

Durch die starken Leistungen in den vergangenen Wochen rückte auch der direkte Wiederaufstieg in die Regionalliga in greifbare Nähe. Momentan beträgt der Abstand zu einem Aufstiegsplatz drei Punkte, da Tabellenführer Preußen Münster II bei einem Gewinn der Meisterschaft nicht aufstiegsberechtigt wäre.

Im Januar hätte ich die Frage nach dem Aufstieg noch verneint, jedoch ist der Idealfall eingetreten und wir haben überraschend eine Serie gestartet. Fabian Lübbers

„Wir haben die Lizenz für die Regionalliga beantragt. Es wäre auch ärgerlich wenn nicht, falls wir den Aufstieg doch schaffen sollten. Im Januar hätte ich die Frage nach dem Aufstieg noch verneint, jedoch ist der Idealfall eingetreten und wir haben überraschend eine Serie gestartet. Dennoch machen wir uns keinen Druck. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass die Mannschaften aus der Spitzengruppe nicht konstant gepunktet haben und dadurch konnten wir uns Stück für Stück nach vorne bringen”, so der Cheftrainer der Sportfreunde.

Am kommenden Montag sind die Sportfreunde Lotte beim ASC 09 Dortmund zu Gast. Im Gegensatz zu Lotte sieht die Bilanz der vergangenen Wochen beim ASC jedoch ganz anders aus. Die Dortmunder warten seit neun Spielen in Folge auf einen Dreier. Trotz der unterschiedlichen Ausgangslage erwartet SF-Trainer Lübbers eine ausgeglichene Partie.

„Spiel der Gegensätze” gegen den ASC Dortmund

„Der ASC hat eine sehr gute Mannschaft. Wir haben im Hinspiel und im Westfalenpokal gegen sie verloren, deshalb wissen wir genau, was auf uns zukommt. In Anbetracht der Form der jeweiligen Mannschaften ist es zwar ein Spiel der Gegensätze, dennoch rechne ich mit einer ausgeglichenen Partie, in der Kleinigkeiten entscheidend sein werden. Wir werden alles daran setzen, unsere Serie auszubauen und die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen”, erklärte Lübbers vor dem anstehenden Ligaspiel.

Das Hinspiel beider Mannschaft ging mit 2:0 an den ASC. Im Achtelfinale des Westfalenpokals setzten sich die Dortmunder mit 2:1 gegen die Sportfreunde durch.