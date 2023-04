Oberliga Westfalen: Bövinghausen rettet Punkt bei Knappmann-Debüt, Gütersloh neuer Dritter

Der FC Gütersloh ist neuer Tabellendritter der Oberliga Westfalen - auch, weil TuS Bövinghausen beim Schlusslicht Punkte liegen ließ. Der 26. Spieltag im Überblick.

Englische Woche in der Oberliga Westfalen. Am Donnerstagabend stand der 26. Spieltag auf dem Programm.

Den Anfang machte Spitzenreiter Preußen Münster II beim 1. FC Gievenbeck. Wobei eigentlich die Gastgeber den Spieltag eröffneten: Guglielmo Maddente brachte Gievenbeck vom Punkt in Führung (24.), die Deniz-Fabian Bindemann kurz vor der Halbzeit ausglich.

Beim 1:1 sollte es auch bleiben. Die Münsteraner, die nicht aufsteigen können, bleiben an der Tabellenspitze, während Gievenbeck im Kampf um den Klassenerhalt einen wichtigen Punkt holte.

Viele Augen richteten sich an diesem Spieltag zum Schlusslicht nach Delbrück. Christian Knappmann gab bei den Gästen von TuS Bövinghausen sein Debüt als Trainer und startete seine Mission Regionalliga-Aufstieg. Doch der Delbrücker SC, Aufsteiger und Tabellenschlusslicht, nahm aus dem 3:0 gegen die TSG-Sprockhövel am letzten Spieltag Rückenwind mit und ging mit einer 1:0-Führung durch den Treffer von Lennard Rolf (20.) in die Kabinen.

Bövinghausen war gefordert und kam spät zum Ausgleich. Marko Onucka (84.) sorgte für das 1:1 und rettete Neu-Trainer Knappmann zumindest einen Punkt, der im Aufstiegsrennen aber zu wenig ist. Das sechste Spiel in Folge, das Bövinghausen nicht gewinnen konnte.

Gütersloh mit guter Ausgangslage für den Endspurt

Die übrigen Aufstiegskandidaten nutzen die Gelegenheit. Der SC Paderborn II konnte seinen zweiten Platz festigen. Durch Treffer von Martin Ens und Ilyas Ansah besiegte der SCP Abstiegskandidat TuS Erndtebrück 2:0.

Auch der FC Gütersloh konnte seine Aufgabe lösen und gewann gegen die SG Finnentrop-Bamenohl mit 1:0 (1:0). Nico Buckmaier erzielte per Distanzschuss das Tor des Tages. Der FCG ist neuer Dritter - und hat dabei drei Spiele weniger als Lotte und Rhynern, je zwei fehlen im Vergleich zu Münster, Paderborn und Bövinghausen.

Auch die Sportfreunde Lotte melden sich noch einmal im Aufstiegsrennen an und zogen mit einem 2:0-Erfolg über die Sportfreunde Siegen auf Platz fünf. Den hatte bislang Westfalia Rhynern, das gegen den SV Schermbeck nur ein 1:1 holte.

Die TSG Sprockhövel spielte gegen Viktoria Clarholz 0:0, TuS Ennepetal und die SpVgg Vreden trennten sich 1:1. Im letzten Spiel des Abends rettete Mervin Kalać seinem Klub Eintracht Rheine mit seinem 2:2-Ausgleichstreffer in letzter Sekunde einen Punkt.