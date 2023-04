FC Kray: "Christian Knappmann hat bei uns einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025"

Ärger beim FC Kray: Der Oberligist wurde beim Wechsel von Christian Knappmann zum TuS Bövinghausen vor vollendete Tatsachen gestellt.

Am Montag, 4. April, um 19.43 Uhr erhielt RevierSport von TuS Bövinghausen-Boss Ajan Dzaferoski die Nachricht, dass Christian Knappmann neuer Trainer wird.

Christoph Klöpper, erster Vorsitzender des FC Kray, erfuhr via reviersport.de-Artikel, dass Knappmann offiziell in Bövinghausen vorgestellt wurde und fühlte sich ein wenig hintergangen.

"Ich befinde mich seit Montag mit meiner Frau Andrea auf Norderney. Mein Handy war eine Zeit lang aus, als wir auf der Fähre ankamen und ich das Handy laden konnte, ploppten plötzlich viele Nachrichten auf. Auch Christian Knappmann kam endlich durch und wir sprachen gegen 15.45 Uhr. Wir hatten immer ein vertrauensvolles und offenes Verhältnis. Ich finde den 'Knappi' einfach gut. Er hat mir von der Bövinghausen-Offerte erzählt und ich habe ihm gesagt, dass wir alles hinbekommen. Er soll nur bis Mittwoch warten. Das sagte ich auch Ajan Dzaferoski, der mich kurz danach anrief. Denn am Mittwoch bin ich wieder zurück", erzählt Klöpper gegenüber RevierSport.

Klöpper weiter: "Und dann gegen 20 Uhr sehe auf einmal das Foto von Christian Knappmann und dem Bövinghausen-Chef, inklusive eines Trikots und Artikels. Ich sage es mal so: die Absprache war eine andere."

Und das ist auch kein Bierdeckel-Vertrag, sondern alles vernünftig niedergeschrieben, inklusive einer sechswöchigen Kündigungsfrist bis zum 30. Juni 2024. Also eigentlich besitzt Christian Knappmann bei uns noch einen Vertrag bis Sommer 2025. Christoph Klöpper

Auf die Frage, ob Klöpper enttäuscht von Knappmann sei, antwortet der Krayer Vorstandsvorsitzende: "Ich bin ein rationaler Mensch und will das gar nicht emotional bewerten. Aber es hat auf jeden Fall einen faden Beigeschmack für mich. Klar ist aber auch, dass wir eigentlich mit Knappmann am 24. März 2023 einen seriösen Arbeitsvertrag bis zum 30. Juni 2025 geschlossen haben. Und das ist auch kein Bierdeckel-Vertrag, sondern alles vernünftig niedergeschrieben, inklusive einer sechswöchigen Kündigungsfrist bis zum 30. Juni 2024. Also eigentlich besitzt Christian Knappmann bei uns noch einen Vertrag bis Sommer 2025."

Klöpper ergänzt: "Ich habe mit unserem Juristen und auch denen des WDFV und WLFV gesprochen. Da der Vertrag nur auf einer geringfügigen Beschäftigung basiert, ist das Papier wenig wert. Im Endeffekt leider doch ein Bierdeckel-Vertrag (lacht). Knappmann kann an der Bövinghausener Seitenlinie stehen und es ist rechtens. Wir wünschen ihm viel Erfolg dabei."

Und wie geht es nun beim FC Kray weiter? Eigentlich sollte Knappmann am Donnerstag offiziell mit zwei weiteren Co-Trainern als neues Trainerteam für 2023/2024 vorgestellt werden. Doch der Cheftrainer ist nun in Richtung Dortmund-Bövinghausen abgewandert. "Einer der beiden Co-Trainer wird die Mannschaft bis zum Saisonende betreuen. Wer dann Cheftrainer in der Landesliga wird, werden wir sehen", sagt Klöpper, der sich seinen Kurzurlaub auf Norderney sicherlich auch anders vorgestellt hatte.