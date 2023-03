ETB: Zwei Youngster wechseln zu Landesliga-Topteam

Zwei Talente werden den ETB Schwarz-Weiß Essen im Sommer verlassen. Sie wechseln zum Tabellenzweiten der Landesliga Niederrhein 3.

Die Sportfreunde Niederwenigern haben die ersten beiden Neuzugänge für die kommende Saison offiziell gemacht.

Die Wennischen schlugen gleich doppelt beim ETB Schwarz-Weiß Essen zu und verpflichteten zwei Talente des Oberligisten aus der Nachbarstadt. Ole Nissen und Robin Duesmann werden in der kommenden Saison für SFN auflaufen. Die beiden Youngster spielen derzeit in der U19 des ETB in der Meisterrunde der A-Junioren Niederrheinliga.

Nissen führt den Nachwuchs der Schwarz-Weißen gar als Kapitän aufs Feld. Er habe die Verantwortlichen mit klaren Vorstellungen und einem guten Charakter überzeugt, sagen die Sportfreunde über den 1,90 Meter großen Innenverteidiger.

Und Nissen selbst meint: "Hätte mir am Anfang der Saison jemand gesagt, dass ich nach Niederwenigern wechsle, hätte ich denjenigen für verrückt erklärt. Doch als ich dann das erste Mal zum Gespräch da war, war mir schon auf dem Heimweg klar, dass der SFN der richtige Verein für mich ist. Das Konzept und der menschliche Umgang haben mich direkt überzeugt."

Ähnlich äußert sich der ebenfalls großgewachsene Defensivspieler Duesmann. "Nach dem ersten Gespräch stand für mich relativ schnell fest, dass ich einfach Bock habe auf den SFN. Das Trainerteam hat mich schnell von dem Verein und der Mannschaft begeistert und mich mit ihrem Konzept komplett überzeugt. Ich gehe fest davon aus, dass ich hier den Einstieg in den Herrenbereich erfolgreich vollziehen und mich persönlich weiterentwickeln kann."

Offen ist allerdings noch, in welcher Liga die Talente ihr Debüt für Niederwenigern geben werden. Die Sportfreunde wollen den Wiederaufstieg in die Oberliga nicht erzwingen, mischen als Tabellenzweiter der Landesliga Niederrhein 3 mit drei Punkten Rückstand aber noch im Rennen um Platz eins mit.